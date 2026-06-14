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IZNIMNA ŽIVOTNA PRIČA

Rođen među izbjeglicama dok je trajao rat, prošao težak put, a sada je postao heroj nacije

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 09:14

Igrač Watforda i dijete izbjeglica iz Burundija, jedan je od najvećih australskih talenata. Pogotkom protiv Turske Irankunda je postao najmlađi strijelac Australije u povijesti svjetskih prvenstava, a iza njega stoji iznimna životna priča.

U dvoboju 1. kola D skupine Svjetskoga nogometnoga prvenstva u Vancouveru je Australija pobijedila Tursku s 2-0 (1-0). Australci su poveli pogotkom Nestoryja Irankunde u 27. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Connor Metcalfe (75). 

Momčad izbornika hrvatskih korijena Tonya Popovića odigrala je izvanrednu utakmicu, s količinom trke i agresivnosti iznenadili su Turke, koji su imali posjed lopte, ali su se njihovi napadi razbijali o australski bedem, predvođen gorostasnim stoperima Harryem Soutarom i Cameronom Burgessom, te sjajnim vratarem Patom Beachom. 

U 27. minuti omaleni, 20-godišnji Irankunde pobjegao je svojim čuvarima i plasirao loptu pored nemoćnog turskog vratara. Igrač Watforda i dijete izbjeglica iz Burundija, jedan je od najvećih australskih talenata. Pogotkom protiv Turske Irankunda je postao najmlađi strijelac Australije u povijesti svjetskih prvenstava, a iza njega stoji iznimna životna priča. Rođen je u izbjegličkom kampu u Tanzaniji, gdje je njegova obitelj pronašla utočište bježeći od građanskog rata u Burundiju, sukoba u kojem je život izgubilo oko 300 tisuća ljudi.

U Australiju je stigao još kao beba, a sa šest godina ponovno se preselio, ovaj put iz Pertha u više od 2600 kilometara udaljeni Adelaide. Njegov nogometni uspon doveo ga je prije dvije godine u Europu, kada ga je Bayern doveo za 3,5 milijuna eura. Tim transferom postao je najskuplji igrač prodan iz australske lige.

Nakon razdoblja provedenog na posudbi u Grasshopperu, prošlog je ljeta prešao u engleskog drugoligaša Watford za tri milijuna eura, a prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost danas iznosi osam milijuna eura.

Ključne riječi
Australija reprezentacija Nestory Irankunda

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