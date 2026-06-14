Australija pobjedom na Turskom (2:0) krenula na Svjetskom prvenstvu

Kraj utakmice! Australija je s 2:0 slavila protiv Turske i tako pobjedom otvorila SP.
Igrat će se šest minuta nadoknade.
Turci napadaju i pokušavaju zabiti gol koji bi im dao nadu, ali sve je manje vremena.
Gol za Australiju! Turci su izgubili loptu na sredini terena, Metcalfe je povukao, a onda lijepim udarcem s 20-ak metara zabio za 2:0.
Celik je bio u odlilčnoj situaciji, pucao je desno iskosa, ali je australski vratar to odbio u korner.
20 je minuta do kraja utakmice. Turska ima više loptu u nogama i više udaraca, ali Australija vodi.
GUler je sjajno izveo slobodan udarac i gađao donji kut, ali australski vratar još jednom spašava svoju momčad.
Počeo je nastavak.
Australija vodi 1:0 nakon prvih 45 minuta zahvaljujući pogotku Irankunde.
Bardakci je silovito opalio s više od 25 metara i pogodio okvir gola.
Irankunda kažnjava promašaje Turske. Nakon brze kontre probio se po lijevoj strani, oslobodio čuvara i preciznim udarcem matirao Cakıra.
Calhanoglu je prvi zaprijetio, ali njegov pokušaj završio je u australskom bloku.
Australija i Turska otvorile su susret na BC Place stadionu u Vancouveru.
Australija: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, Okon, O'Neill, Bos; Metcalfe, Irankunda; Touré
Turska: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu. Güler, Kökçü, Yılmaz; Aktürkoğlu
Australija i Turska susretom prvog kola skupine D otvaraju svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Dok Australci igraju na šestoj uzastopnoj svjetskoj smotri, Turska se među svjetsku elitu vraća prvi put nakon 2002. godine, kada je ostvarila najveći uspjeh u povijesti plasmanom u polufinale.
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