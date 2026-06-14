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Autor
Vecernji.hr
SKUPINA D

Australija pobjedom na Turskom (2:0) krenula na Svjetskom prvenstvu

FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia v Turkey
Simon Fearn/REUTERS
14.06.2026. u 06:00
Australija je u Vancuceru u prvom skupine D svladala Tursku s 2:0.
Australija
Irankunda 27', Metcalfe 75'
2-0
Turska
Prvo kolo SP, 6:00, Vancouver
KRAJ

Kraj utakmice! Australija je s 2:0 slavila protiv Turske i tako pobjedom otvorila SP.

90'

Igrat će se šest minuta nadoknade.

85'

Turci napadaju i pokušavaju zabiti gol koji bi im dao nadu, ali sve je manje vremena.

Gol
75' (Gol)

Gol za Australiju! Turci su izgubili loptu na sredini terena, Metcalfe je povukao, a onda lijepim udarcem s 20-ak metara zabio za 2:0.

74'

Celik je bio u odlilčnoj situaciji, pucao je desno iskosa, ali je australski vratar to odbio u korner.

70'

20 je minuta do kraja utakmice. Turska ima više loptu u nogama i više udaraca, ali Australija vodi.

57'

GUler je sjajno izveo slobodan udarac i gađao donji kut, ali australski vratar još jednom spašava svoju momčad.

46'

Počeo je nastavak.

45'

Australija vodi 1:0 nakon prvih 45 minuta zahvaljujući pogotku Irankunde.

25'

Bardakci je silovito opalio s više od 25 metara i pogodio okvir gola.

27'

Irankunda kažnjava promašaje Turske. Nakon brze kontre probio se po lijevoj strani, oslobodio čuvara i preciznim udarcem matirao Cakıra.

3'

Calhanoglu je prvi zaprijetio, ali njegov pokušaj završio je u australskom bloku.

1'

Australija i Turska otvorile su susret na BC Place stadionu u Vancouveru.

SASTAVI

Australija: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, Okon, O'Neill, Bos; Metcalfe, Irankunda; Touré

Turska: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu. Güler, Kökçü, Yılmaz; Aktürkoğlu

POČINJEMO

Australija i Turska susretom prvog kola skupine D otvaraju svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Dok Australci igraju na šestoj uzastopnoj svjetskoj smotri, Turska se među svjetsku elitu vraća prvi put nakon 2002. godine, kada je ostvarila najveći uspjeh u povijesti plasmanom u polufinale.

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