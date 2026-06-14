Australija pobjedom na Turskom (2:0) krenula na Svjetskom prvenstvu

SLAVNI GLUMAC

John Malkovich: Moji korijeni su iz Hrvatske, tamo sam proveo predivo vrijeme i zemlja je nevjerojatno lijepa

"Za mene je ovo bilo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj," dodao je.