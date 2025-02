'Tri desetljeća nereda sada nam dolaze na naplatu. Drugi se razvijaju, a mi smo u sve većim problemima'

Od utorka do subote u Zaboku će se održati završnica Kupa Krešimira Ćosića. Branitelj naslova je Zadar, koji će već u četvrtfinalu imati ovog časa zacijelo i najtežu prepreku (Split). Ta se utakmica igra u srijedu (u 20 sati), baš kao i dvoboj Alkara i Ribole Kaštela (17), dok Cibona i Marsonija (17), odnosno domaćin Zabok i Cedevita Junior (20) svoje četvrtfinalne dvoboje igraju danas.

Kup utakmice su posebnije

A kako su Zabočani samo tri dana prije igrali protiv istog suparnika, i u Zagrebu izgubili u vrlo tijesnoj završnici (91:93), njihova trenera Ivana Tomasa (43) pitali smo je li to objema stranama koristilo kao najsvježiji skauting ili...?

– Vidjet ćemo tko će se bolje prilagoditi u odnosu na subotnju utakmicu. Treba biti iskren i reći da je Cedevita Junior favorit, momčad koja je ravnopravna abaligašima Ciboni i Splitu. Jest, kup utakmice jesu posebnije jer je ulog velik i prilike za popravni nema pa psihologija više dolazi do izražaja.

Analizirajući najzanimljiviji četvrtfinalni par, Tomas ističe:

– Zadar je koplje iznad svih, pa tako i iznad Splita, od kojeg su čvršći. Imaju svoj izgrađen stil igre i puno igrača s pravim sportskim karakterom, igraju pametno. Svi su mislili da će pasti kada im ode Luka Božić, no oni su i dalje vrlo ozbiljna momčad. Trener Danijel Jusup stari je lisac koji je napravio sustav kojeg se drži i popunjava odgovarajućim igračima, a velika je stvar kada svaki igrač zna svoju ulogu. Split ne zaostaje po pojedinačnom talentu, no Zadrani su krupniji i snažniji te u svom sastavu u obrani nemaju slabu točku. Uostalom, imaju sve tri najbitnije stavke za dobru igru – trčanje, skok i kontrolu izgubljenih lopti.

U preostala dva para trener Zaboka vidi jasne favorite.

– Cibona i Alkar neće imati probleme s drugoligašima, osobito Cibona s Marsonijom, koja je učinila ogromno iznenađenje izbacivši premijerligaša Dinamo.

Jasni su bili i Ivanovi favoriti kod izbora najboljih košarkaša 2024. godine.

– Zubac igra sezonu karijere, postao je nositelj igre u Clippersima, a svakako je to i u reprezentaciji. Osim gabarita, visine i mase, ima strašno jaku glavu. Vrlo je koncentriran i usredotočen igrač. Hezonja pak ima veliku minutažu u velikom Realu, u čijem sastavu ima i velike ovlasti. Izrazito je dobar šuter i može puno toga pokriti u obrani. Na trećem mjestu mi je Luka Božić, koji je dominirao s dvije posljednje sezone ABA lige.

Na četvrto i peto mjesto ovaj perspektivni trener stavio je dvojicu NBA igrača.

– Šarić je strašno bitan igrač u reprezentaciji i njen je pravi vođa. U Warriorsima je dobro krenuo pa je ispao iz rotacije, a u Denveru su se za njega očekivale bolje stvari, ali se nisu dogodile. Matković je pak izrazito potentan igrač. Dobio je prve minute u NBA ligi i solidno ih koristi, i on bi trebao biti bitan faktor.

Ono što pomalo čudi jest to da Ivanov brat Marko nikad nije bio hrvatski košarkaš godine, a kao igrač Reala i Fenera imao je klasu za takvo što. Za to su dobrim dijelom krive i ozljede koje su mu se događale uoči nekih velikih reprezentativnih natjecanja.

– Što da kažem o bratu... Imao je potencijala i za više, no s obzirom na to koliko je ozljeda imao, a neke i vrlo teške, na kraju je imao odličnu karijeru na koju može biti ponosan.

Luka, najmlađi od trojice braće Tomas, je igrač Zaboka, dakle pod bratovim ravnanjem. Koliko je to zanimljiva relacija?

– Ispočetka mi jest bilo malo čudno. No on je igrač, a ja sam trener i kada vodim utakmicu, ne gledam na njega kao na brata, nego kao i na svakog drugog tko mi donosi dobru igru i rezultat. Ako ne donosi, onda sjedi na klupi.

Dojam je da Luka u formativnim godinama nije dobio pravu priliku kao što su je imali Ivan, tada perspektivan razigravač, i Marko (sjajan bek) u KK Zagreb.

– Ne radi se tu samo o njemu nego i o puno mladih igrača kojima nedostaju takvi klubovi. Ne možeš postati igrač bez jakih utakmica i zato je puno tih mladih igrača zapelo. Kada se pogleda da je Cedevita otišla iz Zagreba, da se Cibona urušila, da se Split pati, da je nestao i Jolly, nema ni Zrinjevca kakav je nekad bio... Sve se to događalo u vrijeme dok su se druge zemlje razvijale i išle jakim tempom naprijed, a mi smo bili u sve većim problemima. Prije su dobri igrači iz manjih klubova išli prema Ciboni i u njenim redovima skupljali euroligaško iskustvo, što je onda koristilo i reprezentaciji, a danas nam to dizanje s razine na novu razinu nedostaje.

Tri desetljeća nereda

Kada se govori o reprezentaciji, a Tomas je jedan od pomoćnika izbornika Sesara, mnogi će reći da je teško očekivati da se ona uzdigne visoko sve dok nam je klupska košarka ovakva kakva jest.

– Ma jasno, kada ostaneš bez bazena igrača, teško je. Sjećam se, dok je Cedevita igrala Eurokup, prije toga i Euroligu, iz tog si kluba uvijek dobio dva-tri igrača koji su mogli pomoći reprezentaciji jer su oni kroz taj klub prošli prilagodbu s niže na višu razinu.

Jesu li naši klubovi postali presiromašni da bismo imali kvalitetnije prvenstvo od aktualnog?

– Nije se to dogodilo preko noći. Danas nam nedostaje trenera, nedostaje igrača, i to je nekakav proces, posljedica nekog nereda, koji je trajao gotovo tri desetljeća i sada je to došlo na naplatu. Da klubovi sada i dobiju velike proračune, ništa ne bi mogli promijeniti preko noći. Istina, s više novca može se složiti i jača prva momčad, no sve ono ispod je proces koji traje.

Tomasov Zabok trenutačno je u zlatnoj sredini Favbet Premijer lige (šesti od 12 klubova). Je li zadovoljan time?

– Neke utakmice u kojima smo očekivali više smo izgubili, neke dobili, i držim da smo tu negdje gdje i pripadamo, na granici doigravanja. Još ima utakmica, još možemo podići razinu igre, a budemo li igrali kao u subotu protiv Cedevite Junior, onda se ne bojim za nas.