Trener Rijeke prije finala: Nitko sretniji od mene ako podignemo trofej usred Splita

Prvenstveni dio sezone za hrvatski nogomet je završio, no uzbuđenjima nije kraj jer čeka nas finale Kupa na Poljudu između Hajduka i Rijeke (26. svibnja, 19:00). I trener gostiju Goran Tomić pritom je izrazito optimističan.

- Kad se podvuče crta, svi su na onom mjestu na kojem su zaslužili biti. Na zimu smo bili prvi, a potonuli smo u drugom dijelu. Uspjeh ili ne? Ovisi iz kojeg se kuta gleda. Gledamo li učinak, ovaj je plasman lošiji, ali smo osvojili četiri boda više, imamo više pobjeda i zabili smo više golova. Prije dvije godine ovih 65 bodova bilo je dovoljno za drugo mjesto - izjavio je Tomić za Radio Rijeka pa dodao:

- Igrali smo dvaput na Poljudu i oba puta pobijedili, znamo na koji način treba igrati. Moramo biti koncentrirani, odgovorni, strpljivi i hrabri, moramo tražiti način da zabijemo i moramo igrati naš nogomet.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 29.08.2021., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 7. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Torcida je zasula teren bakljama. "nPhoto: Milan Sabic/PIXSELL

U Splitu se priprema fešta, osim na Poljudu, utakmica će se organizirano gledati i na Rivi putem velikog ekrana. Dakle, pritisak na nogometašima Hajduka je ogroman i oni su ti koji imaju više za izgubiti.

- Nitko sretniji od mene da pred njima podignemo taj trofej usred Splita. To bi mi bio prvi trofej i najsretniji trenutak u mojoj trenerskoj karijeri - kazao je trener Rijeke, no nije otkrivao hoće li mu to biti i posljednja utakmica na njenoj klupi.