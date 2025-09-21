Naši Portali
PREKIPILO MU

Trener Osijeka otvorio dušu: Predugo sam štitio druge, ne mogu više! Ovo je pitanje kvalitete

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 22:05

- Sve je jasno, ne bježim od toga, daleko da ne vjerujem u igrače. No, kad si superioran, kada na gostovanju držiš loptu... Ja ih mogu dovući do zadnje trećine terena, ali oni moraju dati gol

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je preokretom na Aldo Drosini pobijedila Osijek sa 2-1.U premijeri pod vodstvom novog trenera Španjolca Oriola Riere, momčad iz Pule je slavila protiv Osijeka. Gosti su poveli u 39. minuti golom Naila Omerovića, izjednačio je Antonio Maurić u 65. minuti, a pobjedu domaćinu donio je Saydou Bangura golom u 81 minuti.

- Ponavljamo se iz kruga u krug. Mogu jedino reći da je upitna kvaliteta. Jednostavno to je tako, nastavlja se događati. Je kako je, no predugo se ponavlja da bi bilo slučajno, u pitanju je nešto drugo. Imamo Omera koji je dao pet golova, ostali praktično ništa - rekao je razočarani trener Osijeka, Simon Rožman.

- Držao sam kritiku za sebe, ali ne mogu više, igrači moraju preuzeti odgovornost. Razočaran sam, jako razočaran. Prespavat ću pa sutra biti pametniji. Sve je jasno, ne bježim od toga, daleko da ne vjerujem u igrače. No, kad si superioran, kada na gostovanju držiš loptu... Ja ih mogu dovući do zadnje trećine terena, ali oni moraju dati gol - zaključio je Slovenac. 

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
