VIDEO Gorica imala dva gola prednosti i igrača više pa na kraju spašavala pobjedu protiv Slavena

U susretu sedmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobjedila Slaven Belupo sa 2-1 skočivši na četvrto mjesto ljestvice. Golove za Goricu zabili su Marijan Čabraja (26) i Ante Kavelj (28), dok je pogodak za goste, koji su od 40. minute igrali bez isključenog Ivana Ćuvelića, zabio Josip Mitrović (67). U novu eru s novim vlasnikom na čelu Gorica je ušla pobjedom. Naime, 16. rujna Gorica je došla u stopostotno vlasništvo novog predsjednika Ilije Karamatića. Dodajmo i kako je utakmica igrana na novom, obnovljenom travnjaku gradskog stadiona. Golove pogledajte OVDJE.

Prvu veliku priliku imali su domaćini u 19. minuti, Iker Pozo je pucao, ali je Tomislav Božić očistio loptu s crte. Sedam minuta kasnije domaćin je poveo. Žan Trontelj je ubacio s desne strane, golman Osman Hadžikić je izboksao loptu,do Adriana Jagušića koji je loše reagirao što je iskoristio Marijan Čabraja i udarcem sa 20-ak metara zabio za 1-0. Samo dvije minute kasnije Trontelj je ponovo ubacio s desne strane do Filipa Čuića koji je pucao glavom, Hadžikić je obranio, ali je Ante Kavelja iz blizine zakucao u gol.

Novi problemi za goste stigli su u 39. minuti kada je Ćubelić oštrim prekršajem zaustavio Juricu Pršira, a sudac Ante Terzić mu je nakon VAR provjere dao crveni karton. Gorica je mogla zaključiti priču u 60. minuti, no Hadžikić je obranio udarac Ivana Fiolića. Umjesto 3-0, gosti su u 67. minuti smanjili na 2-1. Karlo Išasegi je ubacio iz auta, Agbekpornu je glavom prebacio do Mitrovića koji je pogodio za smanjenje rezultata.

Samo tri minute kasnije Slaven Belupo je mogao izjednačiti. Ponovo je pred vratima bio Mitrović, no njegov udarac je blokiran u korner. Večeras se još sastaju istra 1961 i Osijek, dok će u ponedjeljak kolo zaključiti Vukovar 1991 - Rijeka. Na ljestvici vodi Dinamo sa 16 bodova, Hajduk ima 13, Lokomotiva 12, a Gorica 11 bodova.