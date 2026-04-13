Gianni Infantino i 'pravi' Ronaldo eksluzivno za Večernji list: Ujedinit ćemo svijet u ova teška vremena

Potkraj ožujka Miami je bio centar svijeta ili, kako bi njegovi lokalci rekli, "the place to be". Uobičajeni proljetni odmor za studente, takozvani spring break, u Miami i obližnje gradove Floride Fort Lauderdale i Daytona Beach privukao je 1,5 milijuna studenata iz cijelog SAD-a. Istovremeno, kako se Miami, kao jedan od gradova domaćina, priprema za Svjetsko prvenstvo, tih su dana u susjednom Orlandu vatreni igrali prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila. Istovremeno se održavao teniski turnir Miami Open, glazbeni festival Miami Music Week i poslovna konferencija FII Priority Summit Miami, pod pokroviteljstvom saudijskog suverenog fonda PIF.

Upravo ovdje, ispred ispunjenog auditorija Faene Foruma, Gianni Infantino, predsjednik Svjetske nogometne federacije (Fife), publici je predstavio trofej svih trofeja, onaj koji će se ovoga ljeta dodijeliti pobjednicima Svjetskog prvenstva. U publici je bilo na desetke nacionalnosti; američki bankari i osnivači tehnoloških divova sjedili su uz vlasnike prehrambenih konglomerata iz Latinske Amerike, afrički predsjednici uz saudijske diplomate, britanski predsjednici uprava uz francuske inženjere. Svi su pljeskali peharu potajno zamišljajući da će ga baš njihovi dečki donijeti doma.

Iako se publika okupila kako bi slušala izlaganje čelne osobe PIF-a Yasira Al-Rumayana, poslovnih lidera kao što su David Maisel, osnivač Marvel studija, Eric Martel, direktor proizvođača aviona Bombardier i hotelske kompanije Four Seasons Alejandro Reynal, zaključno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, iznenađenje dana bilo je vezano upravo uz nogomet, kada se na pozornici pojavio legendarni brazilski nogometaš Ronaldo.

Publiku je pozdravio strastvenom gestom – poljupcem pehara koji mu, kako je rekao, kao Brazilcu nedostaje. Prošlo je 24 godine od kako su ga osvojili, kada je Ronaldo zabio dva gola Njemačkoj u finalu i iste godine osvojio Zlatnu kopačku.

Adrian Chiles, čuveni BBC-jev novinar i nekoć voditelj emisije Match of the day, ovako je za Večernji list opisao Ronalda:

– U engleskom jeziku postoji pojam koji se koristi kako bi se opisao vrlo mali broj nogometaša, i to onih koji su u svom najboljem trenutku. Taj je pojam "unplayable", što znači da je nemoguće igrati protiv njih. Nemoguće ga je zaustaviti, nemoguće ga je spriječiti, vjerojatno je nemoguće napraviti prekršaj nad njim. Isto tako, nešto što je sve neobičnije u elitnom sportu, činilo se da je doista uživao u igri. Nije bilo ničega što se nije voljelo (osim ako ste bili obrambeni igrač u čijem smjeru trči ovaj fenomenalni sportaš).

– Ronaldo je uistinu fenomen. On je i dalje najveća nogometna ikona svih vremena – rekao je Louis Myles, redatelj nogometnog dokumentarnog filma "Croatia: Defining a nation", nagrađenog kao najbolji sportski dokumentarac godine.

I sada se našao u studiju FII Institute TV-a, čija sam voditeljica, kao Giannijevo iznenađenje i još veće iznenađenje brazilskoj snimateljskoj ekipi, koja je ostavila opremu kako bi se naklonila velikom Ronaldu.

– Prije svega, dopustite da nešto razjasnimo. Postoji legenda, a to je Ronaldo Fenomeno, te netko tko bi volio biti poput njega. Svakako sam njegov veliki, ogroman obožavatelj. Kao i svi mi – rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino.

Gospodine Ronaldo, dva je mjeseca do početka Svjetskog prvenstva, budi li se u vama poseban osjećaj kada se prisjećate kako ste se osjećali kao igrač uoči svjetskih prvenstava koja ste igrali?

– U to sam vrijeme bio prilično nervozan pripremajući se za Svjetsko prvenstvo. Danas sam opušten, pratim sve utakmice i pomažem Fifi, odnosno Gianniju, u svemu vezanom uz organizaciju prvenstva. Odmalena sam sanjao da igram s nacionalnim timom. Pobjeda na Svjetskom prvenstvu najveće je postignuće koje sam ikada ostvario. Pobijedio sam dva puta, izgubio dva puta. Ne radi se samo o sportu, o natjecanju, za nas Brazilce Svjetsko prvenstvo je mjesec dana slavlja. Naša je kultura nogometna, mi odrastamo uz nogomet. U potpunosti sam uvjeren da će ovo biti jedno od najboljih prvenstava, možda i najbolje Svjetsko prvenstvo do sada, jer Amerikanci znaju kako organizirati ovakve događaje. U Brazilu imam kompaniju za sportski marketing i svi učimo od Amerikanaca kako napraviti vrhunski event. Također, u prvenstvu će sudjelovati Meksiko i Kanada, što će dodatno pridonijeti cjelokupnom doživljaju, tako da će sve zajedno biti zaista nevjerojatno.

Sada vas pitam, ne kao nogometnu legendu, nego kao nogometnog navijača, što za ljude diljem Amerike znači dolazak nogometa, odnosno Svjetskog prvenstva?

– Znate, u Americi nogomet iznimno brzo raste, doista vrlo brzo u posljednjih 20 godina. Smatram da je to zemlja u kojoj nogomet najbrže napreduje na svijetu. Nastavljaju značajno ulagati u nogomet, a nova generacija donosi mnogo potencijala. Žensko natjecanje također je vrlo snažno. Dakle, Amerika je već velika nogometna sila i očekujemo da će ljudi uživati u možda najboljem prvenstvu do sada. Vidjeli smo to i prošle godine na Fifinu klupskom prvenstvu, Brazilci su došli, Argentinci su došli, Europljani su priredili veliko slavlje posvuda. Vjerujem da će se dogoditi i na Svjetskom prvenstvu ove godine – rekao je Ronaldo.

Gospodine Infantino, trenutačno je važan trenutak za povezivanje svijeta, zar ne? Na temelju vašeg iskustva s Fifa Svjetskog klupskog prvenstva u Americi, recite nam kako je ono proteklo i kako će se ovo nadolazeće usporediti s njime?

– Pa, prošle godine u isto vrijeme, u lipnju i srpnju, imali smo prvo izdanje Svjetskog klupskog prvenstva, novog natjecanja koje je okrunilo svjetskog klupskog prvaka. Najbolji klubovi iz cijeloga svijeta sudjelovali su i natjecali se. Brazilski klubovi ostvarili su vrlo zapažene rezultate. No zanimljivo je da je finale tog natjecanja bilo između dvaju, uvjetno rečeno, europskih klubova, a to su Chelsea i Paris Saint-Germain. Kažem "uvjetno" pomalo u šali iako je riječ o europskim klubovima. Ono što je posebno zanimljivo jest da su u tom finalu nastupili igrači iz čak 16 različitih zemalja i s pet različitih kontinenata. Dakle, cijeli se svijet susreo na jednom terenu u jednom događanju, što pokazuje svu ljepotu nogometne igre. Sada nam predstoji Svjetsko prvenstvo s čak 48 reprezentacija koje sudjeluju, gotovo četvrtina svijeta. Mislim da su nam, osobito u ovom razdoblju, potrebni ovakvi trenuci koji okupljaju ljude i koji će ujediniti cijeli svijet – rekao je Infantino.

Očigledno je da će nogomet učiniti mnogo za Amerikance, ali što će Amerikanci učiniti za nogomet?

– Pa, znate, mislim da će Amerika podići nogomet na posve novu razinu. Ronaldo je to ovdje već rekao, oni znaju kako prirediti spektakl, zar ne? Upravo to želimo učiniti zajedno s njima: prenijeti emocije naše igre, stvoriti pravi spektakl i ostvariti snažan utjecaj na globalnoj razini. Ako pogledamo industriju zabave, jer Svjetsko prvenstvo jest i oblik zabave, ono je strast, emocija i ljubav, ali ujedno i zabava. Industrija zabave u Sjedinjenim Američkim Državama, a osobito u Sjevernoj Americi, najveća je na svijetu. Stoga će činjenica da se sve odvija upravo ondje i da se ta energija prenosi na nogomet promijeniti njegovu sliku te imati vrlo pozitivan učinak diljem svijeta – rekao je Infantino, a onda se još ubacio Ronaldo:

– Na finalu Svjetskog prvenstva bit će organiziran poznati nastup Super Bowl half time show. To će biti nevjerojatno.

Ovoga će ljeta cijeli svijet pratiti ovo prvenstvo i milijuni djece bit će nadahnuti njime. Kakvo biste nasljeđe željeli da ostavi ovogodišnje Svjetsko prvenstvo?

– Pa, nogomet je sam po sebi snažan alat koji pomaže djeci i obiteljima u njihovu odrastanju diljem svijeta. Dok sam ja odrastao u Brazilu, kao dijete sanjao sam da jednoga dana igram nogomet na Svjetskom prvenstvu. Mislim da je Svjetsko prvenstvo najveći san za svakoga, stoga će to biti doista nevjerojatno. Naravno, želim sreću svojoj reprezentaciji, ali i svim ostalim reprezentacijama i neka najbolja pobjedi – rekao je Ronaldo.

Gianni, što biste, za kraj, željeli dodati?

– Neka pobijedi najbolji i neka svi uživaju i dobro se zabave. Kao što je Ronaldo rekao, ovo je najinkluzivnije Svjetsko prvenstvo dosad i zaista želimo stvoriti trenutak koji će ujediniti svijet. Ako u tome uspijemo, ujediniti svijet u sigurnosti i miru te u ozračju radosti, tada smo postigli nešto uistinu važno – zaključio je prvi čovjek Svjetskog nogometa, Talijan Gianni Infantino.

Dva mjeseca dijeli nas od početka najvećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti, odnosno utakmice otvorenja između Meksika i Južnoafričke Republike koja će se odigrati 11. lipnja u Ciudad de Mexicu. Rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice i tri države domaćina (SAD, Meksiko i Kanada) obećavaju spektakl, ali dok sat otkucava prema tom danu, pripreme su obilježene utrkom s vremenom, uvođenjem revolucionarnih pravila, ratnim sukobima i mogućim povlačenjem Irana s turnira. No svjetska su prvenstva već zaustavljala ratove, pa neka tako bude i ovaj put.