Akademija Bubamara u pohodu na London: 'Od nas uče i moćni engleski sustavi...'

Nogometna Akademija Bubamara već više od desetljeće i postavlja nove standarde u edukaciji mladih igrača. Brojne su selekcije ove akademije iz Prečkog obišle gotovo cijeli svijet, nastupajući na nekim od najprestižnijih turnira za mlađe uzraste. Iz Bubamarina sustava stasali su brojni nogometaši koji su se afirmirali i na seniorskoj razini.

Već dugi niz godina traje njihova suradnja s Pro Touch Soccer Akademijom u Londonu gdje su mladi nogometaši Bubamare (igrači do 12 godina) i ovaj put gostovali. Od naših trenera tako su učili i puno moćniji engleski nogometni sustavi...

- Za naše klince bilo je to uistinu nezaboravno iskustvo. U Londonu smo početkom travnja boravili nekoliko dana, gdje smo, uz sportske izazove, imali priliku upoznati bogatu nogometnu i kulturnu tradiciju Engleske. Tijekom boravka odigrali smo mini-turnir, te dvije prijateljske utakmice, među kojima posebno ističemo susret s AFC Wimbledonom. Posebno bih istaknuo suradnju s nogometnom akademijom Pro Touch, odnosno Mussom Turayem i Ashom Rahmanom, našim dragim domaćinima koji su podržali i ovu inicijativu - kazao je Stipe Tokić, direktor Akademije Bubamara.

Osim nogometnih aktivnosti, mladi igrači uživali su i u vrhunskom spektaklu na Wembleyju, gdje su pratili reprezentativni susret Engleske i Japana, te obišli stadion Arsenala. Putovanje su upotpunili razgledavanjem najpoznatijih londonskih znamenitosti poput Big Bena, Trafalgar Squara, Oxford Streeta, Buckinghamske palače, London Bridgea, čime je ovaj sportsko-edukativni izlet dobio dodatnu vrijednost.

- Za neke od mladih igrača ovo je bilo i prvo putovanje zrakoplovom, što je dodatno obogatilo cijelo iskustvo, dok su se na sve planirane aktivnosti i utakmice išli koristeći londonsku podzemnu željeznicu, doživjevši grad na način kako to čine i njegovi stanovnici. Bilo je ovo jedno veliko iskustvo za našu momčad, igrati protiv engleskih akademija, djeca su puna dojmova koja će im ostati u sjećanju cijeli život - kazao je trener Sergej Baltić.

Bubamarina ekspedicija u London bila je u sastavu:

Leo Kotorac, Roko Sever, Luka Brcanija, Erik Čorba, Manuel Horvat, Mislav Mrkoci, Petar Ružić, Moris Turković, Leonard Kralj, Vito Petrović, Niko Babačić, David Švaljek, Ante Nujić, Luka Đurić, Ignac Krznarić, Vito Crnogaj, Vid Maček, Marko Fistonić, Borna Fistonić, Leo Hodulak, Fran Bradvić, Luka Krajinović, Leon Stajki, Marko Lukić, Leon Jakopec, Karlo Samardžija, Denis Krisković, Roko Bulić, Noel Iveković, Dominik Karamatić, Patrik Breski, Noa Šiprak, Mehmet Stajki i Marko Grgić. Treneri: Stipe Tokić, Gabrijel Pušić, Ivan Jandrić i Sergej Baltić.