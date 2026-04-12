UŽIVO
Pobjednički govor Petera Magyara: Vratili smo našu zemlju! Mađarska će ponovo biti snažan saveznik u EU i u NATO-u
Neviđeni prizori s ulica Budimpešte, ljudi trube, grle se i plaču: Ova pjesma je svirala dok se čekao Magyar
Gotovo je za Orbana, Magyar ostvario nemoguće: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
Münchenska veza: Plenković prvi čestitao Magyaru, ovo je razlog te brzine
SPEKTAKL SA 7 GOLOVA

Inter gubio 0:2 pa senzacionalno preokrenuo i došao na koračić do titule u Italiji

12.04.2026.
u 22:47

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na devet bodova ispred drugog Napolija nakon 4-3 gostujuće pobjede protiv Coma u susretu 32. kola do koje su stigli velikim preokretom.

Como je poveo 2-0 golovima Vallea (36) i Paza (45), ali Inter je okrenuo susret u svoju korist sa po dva pogotka Thurama (45+1, 49) i Dumfriesa (58, 72) da bi Cunha (89-11m) pred kraj utakmice iz kaznenog udarca ublažio poraz domaćih.

Petar Sučić igrao je od 56. minute za Inter, dok je Martin Baturina odigrao čitav susret za Como kod kojega je Ivan Smolčić u igru ušao u 67. minuti.

Vodeći Inter sada ima 75 bodova, drugi Napoli je na 66, dok je Como ostao peti sa 58 bodova, dva manje od četvrtog Juventusa, a jednim više od šeste Rome.

