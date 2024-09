Trener koji je s Draženom bio prvak samo 18 sati: 'Koristio sam razne trikove kako bih ga pobijedio'

– Pozvao me na piće tada moj igrač Rolando Blackman, svojedobno NBA zvijezda, koji mi je kazao: "Treneru, nisam znao da ste bili trener Draženu Petroviću. Pa to je jedini igrač koji mi je dvaput proturio loptu kroz noge. Ja sam igrao četiri All-Star utakmice, a Dražen, koji je bio bolji igrač od mene, niti jednu i to je doista bila nepravda.