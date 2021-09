Trener Hajduka presretan, trener Lokosa 'pika': Nije se znalo tko je domaćin, tko gost

Nogometaši Hajduka stigli su do teške pobjede 1:0 nad Lokomotivom i to zahvaljujući inspirativnom Marku Livaji, ali i vrataru Lovri Kaliniću, što je zadovoljilo trenera bijelih Jensa Gustafssona.

Koji, uzgred rečeno, još uvijek kao da ne zna na koji način bi postavio igru Hajduka. Jan Mlakar je promijenio četiri pozicije u ovoj utakmici i to nekako govori dovoljno o lutanjima u strategiji. Ali, on je stručnjak, osvaja bodove i vjerojatno zna što radi, makar to ne izgleda laicima tako.

- Bila je to teška utakmica, Lokomotiva će svima u ligi napraviti probleme - započeo je trener splitskog kluba pa nastavio:

- Kontrolirali smo utakmicu, ali nismo napravili šanse kako smo htjeli. U drugom dijelu se razvodnila igra, bez ritma, s puno prekida.

Djelovalo je kao da se ipak Hajduku osmjehnula sreća više no što je pobjeda produkt izgrađenih akcija.

- Vidjeli ste pravog Kalinića, vratara koji nas je spasio u zadnjim trenucima. Ponosan sam na igrače, radili smo 90 minuta i na kraju je stigla nagrada sa sjajnim golom Livaje i bodovima.

Trener Lokomotive Silvio Čabraja ne slaže se s kolegom na suparničkoj klupi.

- Pivarić ima dobru šansu, ne zabijemo, primimo iz poluprilike. Kačavenda sam pred golmanom, ne zabije. Mogu samo čestitati svojim igračima na igri, Hajduk nije bio dominantan, pružili smo im dostojan otpor. Nije se znalo tko je domaćin, a tko gost. Jako dobra utakmica.

Ali, činjenica jest da Lokomotiva unatoč dobroj igri i prilikama olako ispušta bodove ove sezone, što znači da nije riječ o slučajnosti ili izdvojenoj utakmici.