LOŠE NAM SE PIŠE

Čovjek koji je predvidio katastrofu 2008.: 'Čeka nas kriza, moglo bi biti puno gore nego tad.'

22.03.2026.
u 14:31

Dodatni rizici dolaze iz geopolitičkih i energetskih izazova. Sukobi poput onoga s Iranom mogu uzrokovati poremećaje u opskrbi energijom, dok bi potencijalna kriza oko Tajvana mogla ugroziti globalnu proizvodnju poluvodiča, ključnih za tehnološki sektor

Financijski stručnjak Richard Bookstaber upozorava kako se globalno gospodarstvo ponovno nalazi u razdoblju povećanih rizika, koji bi u određenim okolnostima mogli dovesti i do nove velike financijske krize – potencijalno i ozbiljnije od one iz 2008. godine koju je i sam predvidio. U tekstu za The New York Times Bookstaber podsjeća da je tijekom posljednje velike krize radio i u hedge fondu i u američkom Ministarstvu financija, gdje je svjedočio njezinim posljedicama iz prve ruke. Tada je smatrao da se takav scenarij vjerojatno neće ponoviti, no danas više nije siguran u to.

Prema njegovoj analizi, današnji rizici nisu koncentrirani na jedno područje, već su raspršeni kroz različite sektore i regije – od tržišta privatnog kreditiranja i umjetne inteligencije do burzi i geopolitičkih napetosti, poput onih vezanih uz Iran i Tajvan. Iako se ti rizici često promatraju odvojeno, Bookstaber naglašava da su zapravo dio jedinstvenog, međusobno povezanog sustava.

Posebnu pozornost posvećuje tržištu privatnog kreditiranja, koje se snažno razvilo nakon što su se banke povukle iz dijela financiranja nakon krize 2008. godine. Takvi krediti, upozorava, često su netransparentni i nelikvidni, a dodatni problem predstavlja činjenica da su mnogi zajmoprimci tehnološke kompanije koje bi mogle biti pogođene razvojem umjetne inteligencije.

Istodobno, ulaganja u umjetnu inteligenciju koncentrirana su u malom broju velikih tehnoloških kompanija koje danas čine značajan udio vrijednosti burzovnih indeksa. Takva koncentracija, smatra Bookstaber, povećava ranjivost tržišta jer bi problemi u jednoj od tih kompanija mogli imati šire posljedice.

On ističe i snažnu povezanost tih procesa – privatni kapital financira razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju, poput podatkovnih centara i proizvodnje čipova, dok eventualni poremećaji u tom sustavu mogu utjecati na financijska tržišta i štednju građana.

Dodatni rizici dolaze iz geopolitičkih i energetskih izazova. Sukobi poput onoga s Iranom mogu uzrokovati poremećaje u opskrbi energijom, dok bi potencijalna kriza oko Tajvana mogla ugroziti globalnu proizvodnju poluvodiča, ključnih za tehnološki sektor.

Za razliku od 2008., kada su u središtu krize bili složeni financijski instrumenti, Bookstaber upozorava da se današnji sustav sve više oslanja na fizičku infrastrukturu – energiju, resurse i opskrbne lance. Upravo zbog toga, zaključuje, suvremeni rizici teže su predvidivi i potencijalno opasniji. „Financijski rizici pomiču cijene. Fizički rizici pomiču svijet“, poručuje Bookstaber.

