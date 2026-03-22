Žene na muškarcima prvo primjećuju širinu ramena: A znate li što oni prvo vide na ženama?

Antropologinja Anna Machin sa Oxford Sveučilišta za svoju je novu knjigu Zašto volimo prikupila brojna istraživanja o muško ženskim odnosima i razgovarala s mnogim stručnjacima, ne bi li otkrila koje su najveće razlike među spolovima, odnosno što jedni na drugima najčešće gledaju.

Otkrila je tako za Daily Mail da, evolucijski uvjetovano, žene na muškarcima prvo gledaju omjer ramena i struka, a poželjno je da su im ramena široka i da idu u “trokut”, te da je struk vizualno uži. Također, žene na muškarcima vole i simetrično lice jer je ono, kako podsvjesno misle, pokazatelj dobre genetike, te im pokazuje da ih muškarac može zaštititi i posvetiti se obitelji.

Muškarci su pak 'programirani' da na ženama prvo primjećuju njihove bokove, odnosno imaju li građu pješčanog sata; jer uski struk i široki bokovi ukazuju na zdravlje i plodnost! U eksperimentu praćenja oka koji je proveden u Teksasu 2015. godine, znanstvenici su otkrili da su se muškarci, ali i žene, prvo usredotočili i proveli najduže gledajući u trbuh, odnosno dijafragmu nepoznate žene prije nego što su prešli na njezino lice, što sugerira da prilikom odlučivanja kome prići kao potencijalnom partneru, ili pri provjeri konkurencije, omjer struka i bokova jedna je od prvih informacija koje obrađuje naš mozak.