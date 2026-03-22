Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ADRIANO JAGUŠIĆ

Mladi Hrvat koji je dvaput odbio Dinamo konačno dočekao bolje dane u grčkom velikanu

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 21:58

U grčkom prvenstvu na rasporedu je bilo 26. kolo nakon kojeg se liga razdvaja u Ligu za prvaka (1-4), Ligu za europski play-off (5-8), te Ligu za ostanak (9-14)

Nogometaši Panthinaikosa i AEK ostvarili su pobjede u susretima posljednjeg kola regularnog dijela sezone, Olyympiakos je remizirao, dok je PAOK upisao poraz.

U grčkom prvenstvu na rasporedu je bilo 26. kolo nakon kojeg se liga razdvaja u Ligu za prvaka (1-4), Ligu za europski play-off (5-8), te Ligu za ostanak (9-14).

AEK je u 26. kolu pobijedio Kifisiu sa 3-0, a domaćin je sve obavio u prvih pola sata golovima Luke Jovića (6-11m), Alexa Petkova (17-ag), te Barnabasa Varge (26). Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK.

Panathinaikos je na gostovanju pobijedio Asteras sa 2-1. Gosti su oba gola zabili s bijele točke, Anass Zaraoury u 31. minuti, te Andrews Tetteh u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Smanjio je Sverrir Ingason pogodivši u 82. minuti vlastitu mrežu.

Adriano Jagušić je za Pao igrao od 71. minute, dok Tin Jedvaj nije ulazio u igru.

PAOK je izgubio na gostovanju kod Volosa sa 1-2. Alexander Jeremejeff je doveo solunski sastav u prednost u 13. minuti, no Volos je u nastavku okrenuo rezultat golovima Davida Martineza (64) i Jana Hurtada (90+5).

Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok Luka Ivanušec nije nastupio zbog žutih kartona. Olympiakos je odigrao 0-0 protiv Larsisse.

Najbolja četiri kluba AEK, Olympakos, PAOK i Panathinaikos nastavljaju borbu za naslov prvaka.

AEK vodi sa 60 bodova, Olympiacos ima 58, PAOK 57, a Panathinaikos 49 bodova. Do kraja prvenstva još je šest kola.
Ključne riječi
nogomet Panathinaikos Adriano Jagušić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar stominac
stominac
22:09 22.03.2026.

Aaaaa gdje je to jago dočekao bolje dane ?????????

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!