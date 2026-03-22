NHL

Legendarni Rus postao tek drugi hokejaš koji je postigao tisuću golova

NHL: Ottawa Senators at Washington Capitals
Daniel Kucin Jr./REUTERS
22.03.2026.
u 23:27

Bio je to njegov 26. gol uz 27 asistencija ove godine, ali i 1.000 u NHL karijeri čime se pridružio legendarnom Wayneu Gretzkyju koji je zabio 1.016 golova

Zvijezda Washington Capitalsa Rus Aleks Ovečkin (40) postao je tek drugi igrač u povijesti NHL-a sa 1.000 golova u karijeri, uključujući regularnu sezonu i doigravanje. Ovečkin se u "klub 1.000" upisao u nedjelju postigavši pogodak u porazu (2-3) svoje momčadi od Colorado Avalanchea.

Bio je to njegov 26. gol uz 27 asistencija ove godine, ali i 1.000 u NHL karijeri čime se pridružio legendarnom Wayneu Gretzkyju koji je zabio 1.016 golova.

Ovečkin je u regularnom dijelu sezone zabio 923 gola, dok je u doigravanju postigao 77 golova. Ruska zvijezda ukupno ima 1.676 bodova (923 gola, 753 asistencije) u 1.562 utakmice regularne sezone, te 147 bodova (77 golova, 70 asistencija) u 161 utakmici doigravanja.

S druge strane Gretzky je postigao 1.016 golova - 894 u regularnoj sezoni i 122 u doigravanju.

Ovečkin od listopada 2005. nosi dres Washingtona s kojim je 2018. osvojio Stanley Cup, dok je Gretzky osvojio četri naslova u dresu Edmonton Oilersa (1984, 1985, 1987, 1988).

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'
