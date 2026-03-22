Proživljava li Trumpova Amerika u Hormuškom tjesnacu svoj 'sueski moment'

Analitičari i komentatori pitaju se ovih dana proživljavaju li Sjedinjene Države pod Donaldom Trumpom, zbog nepromišljenog rata protiv Irana i krize u Hormuškom tjesnacu, svoj "sueski moment"? Premda je još prerano za konačne zaključke, mnogi detalji upućuju na zapanjujuće sličnosti između britansko-francuske sueske ratne avanture prije sedam desetljeća i aktualnog američko-izraelskog rata protiv Irana. Sueska kriza 1956. predstavljala je prekretnicu u poslijeratnoj povijesti, kojom je okončana imperijalna faza britanske i francuske politike, s obzirom na to da se upravo tada pokazalo da Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska kao ključne europske sile više ne mogu provoditi neovisnu vanjsku politiku bez odobrenja Sjedinjenih Država. Tada su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska izgubili svoj status globalnih velesila, čime je potvrđena dominacija Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza, koja je potrajala sve do konca hladnog rata.