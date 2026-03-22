MORAO REAGIRATI

Komentator o penalu na utakmici HNL-a: 'Bolje da ne kažem što sam mislio, šuti Andrija'

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Sredinom drugog poluvremena utakmice, nakon igranja rukom Rijekinog Alfonsa Barca, sudac Duje Strukan je prvotno pustio igru, no nakon intervencije iz VAR sobe dosuđen je kazneni udarac za Goricu. Odluka je izazvala i zanimljivu reakciju MAXSportovog komentatora Andrije Cmrečnjaka

Uz odličnu predstavu nogometaši Gorice su na svom terenu s čak 4-0 (1-0) pobijedili Rijeku u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a, a igrač utakmice bio je trostruki strijelac Bruno Bogojević.

Gorica je povela u 12. minuti golom Ante Ercega, a potom su uslijedila tri gola Bogojevića, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji je mrežu svog donedavnog kluba pogađao u 52., 70. i 76. minuti.

Sredinom drugog poluvremena utakmice, nakon igranja rukom Rijekinog Alfonsa Barca, sudac Duje Strukan je prvotno pustio igru, no nakon intervencije iz VAR sobe dosuđen je kazneni udarac za Goricu. Odluka je izazvala i zanimljivu reakciju MAXSportovog komentatora Andrije Cmrečnjaka.

- Bolje da ne kažem što sam mislio... Dobro je, nogomet još nije umro. Hvala Bogu... Svi smo ovaj penal vidjeli prije tri minute... Šuti, Andrija - izjavio je u prijenosu. Međutim, udarac Jurice Pršira s bijele točke obranio je vratar Martin Zlomislić.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

