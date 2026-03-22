Komentator o penalu na utakmici HNL-a: 'Bolje da ne kažem što sam mislio, šuti Andrija'

Uz odličnu predstavu nogometaši Gorice su na svom terenu s čak 4-0 (1-0) pobijedili Rijeku u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a, a igrač utakmice bio je trostruki strijelac Bruno Bogojević.

Gorica je povela u 12. minuti golom Ante Ercega, a potom su uslijedila tri gola Bogojevića, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji je mrežu svog donedavnog kluba pogađao u 52., 70. i 76. minuti.

Sredinom drugog poluvremena utakmice, nakon igranja rukom Rijekinog Alfonsa Barca, sudac Duje Strukan je prvotno pustio igru, no nakon intervencije iz VAR sobe dosuđen je kazneni udarac za Goricu. Odluka je izazvala i zanimljivu reakciju MAXSportovog komentatora Andrije Cmrečnjaka.

- Bolje da ne kažem što sam mislio... Dobro je, nogomet još nije umro. Hvala Bogu... Svi smo ovaj penal vidjeli prije tri minute... Šuti, Andrija - izjavio je u prijenosu. Međutim, udarac Jurice Pršira s bijele točke obranio je vratar Martin Zlomislić.