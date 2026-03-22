Prva protestna ostavka otvara važno pitanje zašto se Trump reinkarnirao iz predsjednika mira u pokretača ratova

Prevario ga je dojam brzog uspjeha u Venezueli Rat protiv Irana predsjednik Trump je pokrenuo 'bez brige i pameti' Što čini šalu smiješnom? Kod američkih televizijskih komičara u late-night show formatu, to je često subverzija očekivanja. Ima jedan dobar štos koji je Jimmy Kimmel ispričao u prvim danima siječnja ove godine, odmah nakon američke vojne akcije u Venezueli, koja se sastojala od otmice diktatora Nicolasa Madura, pretvaranja ostatka njegova režima u poslušne američke vazale, i pretvaranja venezuelanske nafte u američku: "Trump je odlučio da Maduro mora otići. I naravno, on je kriminalac i diktator koji je svoju zemlju doveo do financijske propasti dok su on i njegova obitelj punili vlastite džepove. Ali ni Maduro nije bio svetac!", ispričao je Kimmel. Poanta na kraju je subverzija očekivanja jer, dok se vama čini da on govori o Maduru kao kriminalcu i diktatoru koji je radio sve te grozne stvari, na kraju je smiješno to što se sve izrečeno odnosi na Trumpa. A smiješno je jer je istinito.
FOTO Ne izlazite ako baš ne morate: Ovaj dan sprema nam se zimski udar
Čije sinove spremate za rat, pita se Ivana Kekin. I kćeri, Ivana, i kćeri
Ograničenja na pumpama od ponoći! Slovenci uveli nove mjere, aktivirat će i vojsku
Završio izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade, Plenković se oglasio o novim mjerama
'Energetska je kriza dokaz da Trump nije imao strategiju u napadu na Iran. Da je imao, najprije bi osigurao Hormuz'
Rat u Ukrajini i Iranu nisu toliko različiti da bi Hrvatska zastupala dva stajališta
Čije sinove spremate za rat, pita se Ivana Kekin. I kćeri, Ivana, i kćeri
Zamisao da djecu i mlade treba slati u prirodu, pokazivati im ptice močvarice, a ne oružje HV-a jest romantična, ali je utopija, jer svijet oko nas je sve samo ne park prirode
Sve se svodi na utrku s vremenom. A tu gospodar nije Donald Trump
Da rat prestane i sutra, napravljena je takva šteta da će trebati vremena da se postrojenja dovedu u red i proizvodnjom počnu utjecati na cijene nafte i plina
Kako se mala Slovenija zbog svoje principijelne vanjske politike našla na udaru moćnih izraelskih paraobavještajaca
Kao i Slovenija u vezi s Palestinom, tako je Island, ne čekajući pristanak velikih sila, priznao Hrvatsku i Sloveniju
Visoka arhitektura, kratak rok trajanja – gradimo da traje 20 godina, a ne stoljeća
U Dioklecijanovoj palači možete živjeti, u Eufrazijevoj bazilici može se održavati bogoslužje, a Arena u Puli sasvim je prikladna za javne priredbe, dok je Arena u Splitu ruševina.
Gdje su prosvjedi protiv rata, pitali smo Ruse. Pitajmo sada i Amerikance
Ćaskanje o bejzbolu usred rata dobro prikazuje da i najveći oponenti rata u SAD-u imaju osjećaj da se to sve ipak događa negdje daleko
U Hormuzu se raspada globalni ekonomski poredak, je li to pravi cilj rata?
Ne postiže li Trump ovim ratom ono što nije uspio tarifama i diplomacijom - zadati smrtni udarac globalizmu, i uspostaviti svjetsko tržište u kome bi Amerika bila glavni arbitar?
Jesmo li izdali one koji su u tenisicama otišli na ratište?
Nestajali su mladi životi – jedan, dva, tri, pa uskoro stotine i tisuće. Posljednje brojke kažu da je više od 3500 branitelja oduzelo sebi život. Jesmo li ih izdali? Jesmo li, potiskujući ratne strahote radi vlastite udobnosti, stvarali nove strahote onima koji nisu znali izići iz svojih najdubljih rovova?
Granica restitucije, pravna (ne)sigurnost i pitanje jednakosti među potrošačima
Dugotrajni pravni sporovi i neizvjesnost oko konačnih financijskih posljedica mogu imati širi utjecaj na percepciju pravne sigurnosti u zemlji, ali i na procjenu rizika koju donose investitori i financijske institucije
Uz policijsku pratnju protiv brisanja kolektivne memorije
U tom nezdravom brisanju kolektivne memorije stvari se često dovode do apsurda. Pojmovi su iskrivljeni, poimanja zbrkana
Hoće li Milanović zbog izraelskog sustava zaštite - zabraniti hrvatske leoparde?
Islamski terorizam u Europi je sunitski, a ne šijitski, kaže Milanović. No, to ne znači da šijitskog terorizma nema, kao niti da Iran nije isprepleten i sa sunitskim terorističkim mrežama te da se crvene lampice trenutačno ne pale širom EU.