Prva protestna ostavka otvara važno pitanje zašto se Trump reinkarnirao iz predsjednika mira u pokretača ratova

Prevario ga je dojam brzog uspjeha u Venezueli Rat protiv Irana predsjednik Trump je pokrenuo 'bez brige i pameti' Što čini šalu smiješnom? Kod američkih televizijskih komičara u late-night show formatu, to je često subverzija očekivanja. Ima jedan dobar štos koji je Jimmy Kimmel ispričao u prvim danima siječnja ove godine, odmah nakon američke vojne akcije u Venezueli, koja se sastojala od otmice diktatora Nicolasa Madura, pretvaranja ostatka njegova režima u poslušne američke vazale, i pretvaranja venezuelanske nafte u američku: "Trump je odlučio da Maduro mora otići. I naravno, on je kriminalac i diktator koji je svoju zemlju doveo do financijske propasti dok su on i njegova obitelj punili vlastite džepove. Ali ni Maduro nije bio svetac!", ispričao je Kimmel. Poanta na kraju je subverzija očekivanja jer, dok se vama čini da on govori o Maduru kao kriminalcu i diktatoru koji je radio sve te grozne stvari, na kraju je smiješno to što se sve izrečeno odnosi na Trumpa. A smiješno je jer je istinito.