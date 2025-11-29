Trener Hajduka nakon novog kiksa: Šteta što nismo zabili drugi gol, zaslužili smo

Hajduk je na Poljudu odigrao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena sjajnim golom Tomislava Duvnjaka, a Hajduk je izjednačio početkom nastavka preko Michelea Šege. Momčad Gonzala Garcije potom je pritisnula i pokušala doći do preokreta.

Varaždin je od 70. minute igrao s igračem manje nakon drugog žutog kartona Antonija Boršića, ali je uspio sačuvati bod. Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia rekao je da njegova momčad zaslužuje pobjedu.

"Napravili smo sve da pobijedimo. Nakon početnog šoka igrali smo dobro i stvorili tri ili četiri odlične šanse. U nastavku smo napadali, a nakon crvenog kartona bili još dominantniji. Šteta što nismo zabili drugi gol koji smo zaslužili", rekao je Garcia.

Dodao je kako nije mijenjao na poluvremenu jer nije vidio posebne probleme te istaknuo izostanak Pukštasa, koji će se vratiti tek u siječnju.