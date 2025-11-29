Naši Portali
REMEK DJELO

VIDEO Neviđena golčina s 25 metara šokirala Hajduk! Pogledajte jedan od najluđih golova u povijesti

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.11.2025.
u 16:29

Pojedini igrači na terenu su se u nevjerici hvatali za glavu kad su shvatili kakvu golčinu je zabio

Nogometaši Varaždina u ovim trenucima vode na Poljudu protiv Hajduka 0:1 i to zahvaljujući spektakularnom pogotku veznjaka Tomislava Duvnjaka.  Nevjerojatan gol postigao je veznjak Varaždina.

Obrana Hajduka očistila je ubačaj iz slobodnog udarca, a na odbijenoj lopti bio je upravo Duvnjak, koji je odmah pucao iz voleja s otprilike 25 metara te uz pomoć grede matirao nemoćnog Silića.

Pojedini igrači na terenu su se u nevjerici hvatali za glavu kad su shvatili kakvu golčinu je zabio. Pogodak pogledajte OVDJE

