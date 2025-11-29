Naši Portali
VL
Autor
Stjepan Meleš
HAJDUK - VARAŽDIN

UŽIVO Uzdrmani Hajduk traži iskupljenje nakon debakla, Livaja opet počinje utakmicu s klupe (0:0)

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
29.11.2025. u 15:45
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HAJDUK
0-0
VARAŽDIN
SUPERSPORT HNL, 15.30, POLJUD, SPLIT
14'

Mamić je zaprijetio Siliću, ali njegov udarac je izblokiran. 

7'

Varaždinci su opasno zaprijetili, Jovanov je zavrnuo na drugu stativu, a Mamut je bio malo prekratak pa nije uspio ubaciti loptu u mrežu. 

3'

Pajaziti ošto na prvu vratnicu, lak je to plijen za Zeleniku.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na Poljudu.

PRIJENOS

Izravni prijenos možete pogledati na prvom programu MAX Sporta. 

SUCI

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, a pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba. 

SASTAVI

HAJDUK: Silić, Hrgović, Šarlija, Mlačić, Hodak, Krovinović, Sigur, Pajaziti, Almena, Rebić, Šego

VARAŽDIN: Zelenika, Jovanov, Škaričić, Vuk, Duvnjak, Mamić, Marina, Boršić, Barać, Latković, Mamut

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar George Michael
George Michael
15:30 29.11.2025.

Sritno, dragi Hajduče! (Ričmonde, je l' sad dobro? :D)

