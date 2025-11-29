UŽIVO Uzdrmani Hajduk traži iskupljenje nakon debakla, Livaja opet počinje utakmicu s klupe (0:0)

PIŠE EDI DŽINDO

Ovakav Osijek iz krize ne mogu izvući Guardiola i Ancelotti: Uz takvu klupsku atmosferu sve je jasno

Jako često, pod nekom paskom 'profesionalnosti', kao pratitelji nogometa zaboravimo da su i nogometaši ljudi, da oni nisu roboti koji ništa ne čuju i ništa ne vide. Smatramo li zaista da na igrače nimalo ne utječe skandiranje stotina, nekada i tisuća pripadnika navijačke skupine Kohorta, čija glavna pjesma već sad jedno dulje vrijeme glasi "Uprava, odlazi" ?