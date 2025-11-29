UŽIVO Uzdrmani Hajduk traži iskupljenje nakon debakla, Livaja opet počinje utakmicu s klupe (0:0)

Mamić je zaprijetio Siliću, ali njegov udarac je izblokiran.
Varaždinci su opasno zaprijetili, Jovanov je zavrnuo na drugu stativu, a Mamut je bio malo prekratak pa nije uspio ubaciti loptu u mrežu.
Pajaziti ošto na prvu vratnicu, lak je to plijen za Zeleniku.
Počela je utakmica na Poljudu.
Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, a pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.
HAJDUK: Silić, Hrgović, Šarlija, Mlačić, Hodak, Krovinović, Sigur, Pajaziti, Almena, Rebić, Šego
VARAŽDIN: Zelenika, Jovanov, Škaričić, Vuk, Duvnjak, Mamić, Marina, Boršić, Barać, Latković, Mamut
Bivši vatreni: Dinamo se prošetao HNL-om kad je Mamić imao dobro podmazan stroj. Sad to više ne ide
Santini trenutno nastupa za Zadar u 3. NL jug iako se neko vrijeme govorilo da bi mogao pojačati Hajduk
Ovakav Osijek iz krize ne mogu izvući Guardiola i Ancelotti: Uz takvu klupsku atmosferu sve je jasno
Jako često, pod nekom paskom 'profesionalnosti', kao pratitelji nogometa zaboravimo da su i nogometaši ljudi, da oni nisu roboti koji ništa ne čuju i ništa ne vide. Smatramo li zaista da na igrače nimalo ne utječe skandiranje stotina, nekada i tisuća pripadnika navijačke skupine Kohorta, čija glavna pjesma već sad jedno dulje vrijeme glasi "Uprava, odlazi" ?
FOTO 'Navijači Osijeka, među kojima žene i djeca, prošli su teško maltretiranje. To je prestrašno!'
Veliki broj osječkih navijača pohodio je utakmicu u Vinkovcima, ali dosta njih je kasnilo na susret zbog 'prerevnih' redara i policije koji su očito pretjerivali prilikom pretresa navijača, a to se pogotovo odnosilo na ženu i djecu, javlja stranica koja prati NK Osijek
'Livaja je simbol Hajduka, ali i opterećenje. Pitanje je hoće li uspjeti suspregnuti svoj ego'
Jako je teško predvidjeti u kojem će smjeru ta priča otići. Jedna je stvar sigurna, bude li i dalje Marka Livaju držao na klupi, u velikom je problemu i neizvjesnosti kako riješiti tu situaciju - rekao nam je iskusni nogometni trener
Luda utakmica u HNL-u: Vukovar i Osijek remizirali, gosti dvaput vodili
U prvoj utakmici 15. kola HNL-a posljednji Vukovar 1991 i pretposljednji Osijek su u Vinkovcima igrali 2-2
Šok na Poljudu: Ozlijedio se Rokas Pukštas, polusezona je za njega gotova
Loše vijesti pogodile su svlačionicu Hajduka uoči same završnice jesenskog dijela prvenstva jer je jedan od ključnih veznjaka izbačen iz stroja na duže vrijeme. Rokas Pukštas ozlijedio se na treningu i prema prvim prognozama neće konkurirati za sastav do kraja ove kalendarske godine
Garcia konačno progovorio o tome kakav odnos ima s Livajom: 'Nema smisla plakati i ispričavati se'
Glavna tema nakon Jadranskog derbija bila je odnos Garcije i kapetana bijelih Marka Livaje
Osijekov spasitelj Sopić nije uspio prodrmati momčad, ali navijači bijes ne usmjeravaju prema igračima
Bez ikakvog lažnog uljepšavanja ili ublažavanja, dosadašnja sezona Osijeka je apsolutna katastrofa epskih razmjera. Osječani su nakon dugo godina imali priliku u miru se pripremati za sezonu domaćih nogometnih nadmetanja bez tegoba europskih pretkola, a ne da ta prilika za svježinu nije iskorištena, već se ispostavila kontraproduktivnom
Željko Sopić opet briljirao: 'Razmišljam da krenemo s 10 igrača pa da kasnije dodamo još jednog'
Trener Osijeka Željko Sopić na sebi svojstven način najavio je derbi začelja protiv Vukovara, osvrnuvši se na probleme s kadrom i nedavna isključenja uz dozu humora
