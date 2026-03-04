Kakav gaf: Hajduk kršenjem novog pravila zamalo predao utakmicu Rijeci

U ovim trenucima u tijeku je novi Jadranski derbi. Na Rujevici Rijeka i Hajduk odlučuju o trećem sudioniku polufinala Hrvatskog nogometnog kupa, a trener bijelih Gonzalo Garcia i njegov stručni stožer zamalo su nepromišljenim potezom izbacili svoju momčad iz natjecanja.

Naime, u zapisniku za utakmicu nalazio se novopridošli stoper Dario Marešić. Štoviše, Marešić je bio i planirani starter za momčad Hajduka, no on je u Split stigao iz Istre 1961 za koju je ove sezone već nastupao u kupu pa tako nema pravo nastupa za drugu momčad u tom natjecanju u istoj sezoni.

Riječ je o pravilu koje je uvedeno tek ove sezone, a da je austrijski stoper zaigrao, Hajduk bi automatski bio diskvalificiran te bi utakmica bila registrirana rezultatom 3:0 za Rijeku.

Na sreću, stručni stožer Hajduka u posljednji je trenutak shvatio što su učinili i Marešića zamijenili mladim Marinom Skelinom.