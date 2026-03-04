Naši Portali
DOBRO DA SU SHVATILI

Kakav gaf: Hajduk kršenjem novog pravila zamalo predao utakmicu Rijeci

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
04.03.2026.
u 20:07

Trener bijelih Gonzalo Garcia i njegov stručni stožer zamalo su nepromišljenim potezom izbacili svoju momčad iz natjecanja.

U ovim trenucima u tijeku je novi Jadranski derbi. Na Rujevici Rijeka i Hajduk odlučuju o trećem sudioniku polufinala Hrvatskog nogometnog kupa, a trener bijelih Gonzalo Garcia i njegov stručni stožer zamalo su nepromišljenim potezom izbacili svoju momčad iz natjecanja.

Naime, u zapisniku za utakmicu nalazio se novopridošli stoper Dario Marešić. Štoviše, Marešić je bio i planirani starter za momčad Hajduka, no on je u Split stigao iz Istre 1961 za koju je ove sezone već nastupao u kupu pa tako nema pravo nastupa za drugu momčad u tom natjecanju u istoj sezoni.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Riječ je o pravilu koje je uvedeno tek ove sezone, a da je austrijski stoper zaigrao, Hajduk bi automatski bio diskvalificiran te bi utakmica bila registrirana rezultatom 3:0 za Rijeku.

Na sreću, stručni stožer Hajduka u posljednji je trenutak shvatio što su učinili i Marešića zamijenili mladim Marinom Skelinom.
Dario Marešić Gonzalo Garcia Hrvatski nogometni kup NK Rijeka Hajduk

TO
towoya2686
20:58 04.03.2026.

SI
Sivooki
20:23 04.03.2026.

Majstori...

Avatar Samodesno
Samodesno
21:00 04.03.2026.

Nevažno, primijenio bi kustić pravila naknadno za nedodirljivi fk hajduk.

