Trener Hajduka: Najvažnije je da smo opet prvi na ljestvici i ništa više

Za kišom okupanu Koprivnicu, Hajdukov dolazak bio je pravi sportski praznik. Ne čudi stoga da su ulaznice za susret Slavena Belupa i Hajduka prodane u rekordnom roku. Bez obzira na nepogodne vremenske uvjete, tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Svi su željeli vidjeti u kakvoj je formi splitska momčad i može li Slaven Belupo napokon zaustaviti Hajduk. Na kraju se ispostavilo kako ne može. Hajduk je u prvoj utakmici 13. kola Supersport HNL-a slavio 1:0 i zasjeo na vrh prvenstvene ljestvice, barem privremeno.

Slavili su bijeli u toliko puta viđenom scenariju zadnje dvije sezone, pogotkom Marka Livaje. Najbolji Hajdukov igrač odlučio je pobjednika s bijele točke u 44. minuti i prekinuo post bez pogodaka nakon više od dva mjeseca. Zadnji put bio je strijelac protiv Rudeša, 20. kolovoza. Kada se već bavimo statistikom, vrijedi spomenuti podatak da je Livaja ukupno za Hajduk u 114. utakmica postigao 65 pogodaka.

- Najvažnija je pobjeda. Znamo koliko smo puta gubili bodove ovdje. Nakon, ne baš bajnih zadnjih mjesec dana, ova pobjeda dala nam je neki mali mir. Imamo još dosta, dosta za raditi. Moramo biti iskreni, drugo poluvrijeme je bilo loše. Nabijali smo lopte, prave momčadi tako ne igraju. Moramo igrati više napadački. Prvo poluvrijeme bilo je dobro, a kasnije smo se vratili nazad i nije bilo više tih prostora iz prvog dijela. Bolje da je trener zatvorio utakmicu jer, kako smo djelovali, možda bismo i primili gol u zadnjim minutama jer smo samo izbijali lopte. Nadam se da ćemo popraviti našu igru prema naprijed. Ni kod prethodnog trenera to nije bilo dobro. Nadam se da ćemo naučiti lekcije... Žuti karton? Mislim da nije bio, nećemo o suđenju - kazao je Livaja.

Prvu pobjedu ostvario je i Mislav Karoglan. No, Hajdukov trener nije bio potpuno zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

Nikad nije lako...

- Pokazali smo dva lica u dva poluvremena. Znao sam da je Belupo dobar. Nikad nije lako protiv njih. Teško je ovo gostovanje. U drugom poluvremenu nismo bili pravi. Ali momci su izgubili četiri od posljednjih šest utakmica. Trebalo je imati karaktera i pobijediti. Neke stvari su mentalno teške. Slaven je ulazio u tijelo, došao s velikim brojem igrača naprijed. Želim da igramo hrabro, da ne propadnemo rano u nastavku. Neke stvari sigurno trebaju biti bolje. Da me netko pitao što želim u ovoj utakmici, rekao bih samo pobjedu, ništa više. Momcima čestitam na pokazanom karakteru. Bitno je da smo trenutačno prvi. Trebamo nastaviti puno raditi i napredovati - kazao je Karoglan koji je u utakmici protiv Slavena Belupa povukao neuobičajen potez. Naime, u 72. je minuti u igru uveo Ivana Dolčeka, a onda ga u 84. zamijenio!?

- Uveo sam ga jer računam na njega. Ideja je bila prijeći u 5-3-2, zaustaviti duge lopte, pokušati sačuvati loptu s dva napadača. Trajkovski mi je “propadao” naprijed. Trebao mi je Elez, visoki u obrani zbog dugih lopti, a htio sam ostaviti dva napadača - objasnio je Karoglan svoj potez.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će Hajduk u sljdećem kolu izgledati protiv Rudeša. Karoglan, naime, u toj utakmici neće moći računati na Marka Livaju i Filipa Krovinovića koji su u Koprivnici jučer dobili treće žute kartone.

Belupu protiv Hajduka jednostavno ne ide...

- Ne znam što je bilo prije. Moram biti razočaran što nismo postigli pogodak. Zaslužili smo bod. Imamo problem pri realizaciji u ovoj, a i prošloj utakmici protiv Rudeša. Moramo puno raditi da bi postali bolji u tom segmentu igre - kazao je Roy Ferenčina, treber Slavena Belupa

U Koprivnici je Torcida opet emotivno bodrila Hajdukovu momčad. A novoj pobjedu voljenog kluba nazdravit će posebno danas kada Hajdukova navijačka skupina slavi 73. rođendan.

Sjajno ozračje

- Da je ozračje barem ovakvo svaku utakmicu. Jedino što moram napomenuti je da mislim da je trebalo biti više nadoknade. To je moja zamjerka sucu - zaključio je Ferenčina.

U nekim prošlim vremenima Hajduk se znao mučiti u Koprivnici. No zadnjih sezona to im je drago gostovanje, nema više onih trauma. Jer, omjeri su sada nešto drugačiji. Slaven Belupo će još malo pričekati novu pobjedu protiv Hajduka. Zadnji put uspjelo im je to 31. listopada 2021. godine.

Tada je momčad iz Koprivnice slavila 3:2. Od tada su ove dvije momčadi odigrale sedam utakmica, a Slaven je samo dvaput uzeo po bod.