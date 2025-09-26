'Odlazak iz Dinama? To za mene nikad nije bila opcija! Evo kako smo srušili Hajduk i Turke'

Sjajni su dani iza Dinama, prvo slavlje na Poljudu nad Hajdukom, a onda i na otvaranju Europske lige u kojoj su plavi slavili s 3:1 nad Fenerbahçeom. Nakon te pobjede u srijedu trener Mario Kovačević najavio je da će malo proslaviti, a onda kreće priprema ze nedjelju i Slaven Belupo. Kakva je bila fešta, pitamo Sandra Kulenovića, igrača koji je već postigao devet pogodaka, prvi je strijelac HNL-a, a u odigranih samo 259 minuta.

- Nije bilo nikakvog posebnog slavlja, jesmo mi svjesni velike pobjede, ali imao za tri dana utakmicu u HNL-u, a to nam ono glavno, tako da si nismo mogli dopustiti nespavanje, već smo brzo otišli na odmor - veli Kulenović.

Kakvo je raspoloženje na treningu nakon ove pobjede?

- Naravno da je dobra atmosfera, prije tjedan dana bilo je malo teže kad smo u dvije uzastopne utakmice ostali bez pobjede.

Kako vas je trener Kovačević pripremio za ovu utakmicu s Fenerom?

- Nije se priprema ništa razlikovala od pripreme za bilo koju drugu utakmicu. Radimo analizu suparnika, imamo ljude koji sve prate i pripreme nas, upozore nas na neke automatizme suparnika, na neke igrače. No, važno je da smo mi ušli u utakmicu s pravim gardom i energijom.

Nevjerojatna je transformacija nakon poraza od Gorice, slaviti u Splitu pa sad protiv Fenera, što se dogodilo?

- Nije se dogodilo ništa drastično, nekakve mini oscilacije su normalne, mi imamo i dosta mladih igrača, puno novih i treba biti objektivan i strpljiv. Važno je što smo pokazali karakter i dignuli se nakon te dvije utakmice u kojima nismo pobijedili, dignuli smo se i pobijedili na Poljudu, pa sad Fener kojim strašne pojedince, a mi smo u te dvije utakmice dominirali.

Tko vam je od novih igrača ostavio najbolji dojam?

- Puno je novih, ali ne bih nikoga izdvajao, možda bi se netko uvrijedio, ali svi ti novi igrači brzo su shvatili što je Dinamo, osjetili su što je pritisak nakon poraza od Gorice, ali smo se onda brzo vratili pobjedama - priča nam Kulenović.

Velika je konkurencija u momčadi, kako se oni koji manje igraju, pa tako i vi, nosite s tim?

- Jednostavno s godinama i s iskustvom shvatiš da je u Dinamu velika konkurencija. Još 2019. sam došao u prvu momčad, otišao na posudbe i onda se vratio i uvijek je konkurencija ovdje bila velika. Dinamo ima jako puno utakmica u sezoni i mora imati i puno igrača, a s vremenom dođe umor, ozljede i moraš imati široki roster. No, ja na suigrače ne gledam kao na konkurenciju, mi smo motivacija jedan dugome, podrška smo si jer je najvažniji Dinamo. Sve su to dobri, karakterni dečki. I ovo je sad veliki uspjeh, nakon smjene generacije bio je veliki izazov ali sad ne smijemo poletjeti, nismo mi još ništa napravili. Koeficijent kojeg imamo u Europi napravili su igrači u zadnjih sedam ili deset godina i to im se ne smije zaboraviti. A mi moram ići dalje, radišni i ponizni.

Sva tri napadača Dinama stalno zabijaju, vi, Beljo, a sad i Bakrar, je li to zbog načina igre koji vam svima odgovara?

- Sigurno da je čim imate tako raspoložene napadače, to su slatke brige treneru Kovačeviću, a ni moramo biti koncentrirani kad dobijemo pet, 15 ili 90 minuta. Može nas igrati 11 ili 16, jasno da svi žele više, ali to je današnji nogomet i dobro je da igrač želi igrati, da se bori.

U čemu je razlika Dinama iz prošle i ove sezone?

- Puno se promijenilo, od igrača do stožera. Prošle sezone bilo je puno promjena trenera, bilo je ozljeda i pehova. Ali, i to je bila jedna od boljih momčadi iako na kraju nije ispalo dobro, a sad se napravio remont. Teško je to uspoređivati, svaka je momčad imala svoje kvalitete, a igrači koji su tu bili prošlih godina napravili su najveće uspjehe u povijesti kluba i na njih se moramo ugledati. Današnja momčad je puna potencijala, ali dug je put do onoga što su prijašnje momčadi napravile. No, na dobrom smo putu, ali sad slijedi najteže, držanje kontinuiteta.

Jeste li se zabrinuli za svoj status, bili ste najbolji strijelac a Dinamo je dovodio Belju, Miereza, Bakrara?

- Nisam bio zabrinut, uvijek sam bio borac, pa mora biti kvalitetnih napadača, prije sam učio od Petkovića, Gavranovića, Drmića i sad treba biti tako, borim se za svoje minute.

Jeste li razmišljali o odlasku?

- Nije se dogodilo da o tome razmišljam, nakon kraja sezone rečeno mi je da klub računa na mene i da me ne bi pustili.

No, očito Dinamo računa s vama kad ste dobili novi ugovor?

- Istina, i tako su pokazali da računaju na mene, neki od nas su ostali, Theophile, Mišić, Nevistić, odlučili su se u klubu za nas, pa i da pomognemo novim igračima.

Jeste li zadovoljni svojim sadašnjim statusom, uglavnom ulascima s klupe?

- Svaki igrač želi više, naravno da bih želio više minuta, ali ako ovako nastavim igrati i trenirati, već se 'otvoriti', to se pokazalo i u prošlim sezonama, ma važno je samo da mi pobjeđujemo.

Dinamu sad slijedi Slaven Belupo, je li se teško vratiti u HNL nakon Europe, Dinamo je u prošlosti tu znao imati problema.

- Znali smo imati problema, treba se brzo prešaltati, uzeti tri boda, imao tri boda više od Hajduka i sad to treba potvrditi.

A onda novi europski ispit, Maccabi u Srbiji u kojoj baš nije mirno, igrate protiv Izraelaca protiv kojih se dignuo svijet zbog događaja u Gazi. Koliko razmišljate o tim okolnostima?

- Prvo, uopće ne razmišljam o Maccabiju nego o Belupu koji igra dobar nogomet i prošle sezone su nam uzeli bodove, želimo da nam se sad nakon europske pobjede dogodi. A onda ćemo razmišljati o Maccabiju, ne bavimo se politikom,, nije ni važno što igram u Srbiji, gdje god da igramo dat ćemo sve, dakle o politici ne razmišljam već samo o svom poslu, o nogometu - zaključio je Kulenović.