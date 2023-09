Trener Astane: Naravno da smo neraspoloženi, Dinamo nas je kaznio

Kazahstanski nogometni stručnjak Grigori Babajan (43) koji vodi Astanu, neće po dobrome pamtiti Dinamo. U nešto manje od dva mjeseca Astana je tri puta igrala protiv hrvatskog prvaka i sva tri susreta je izgubila uz razliku pogodaka 1-11.

Ovoga puta kazahstanski prvak se dobro držao praktički cijelo prvo poluvrijeme, no u razmaku od 43. do 58. minute primio je tri gola i pitanje pobjednika je bilo razriješeno. Do kraja susreta Dinamo je zabio još dva, te primio jedan gol.

Astana i Dinamo će igrati još jednom, 30. studenog na Astana Areni, a bit će to ogled petog kola skupine C.

"Naravno da smo neraspoloženi. Nismo napravili što smo zamislili. Pogodak koji smo primili krajem prvog dijela je promijenio tijek susreta," kazao je Babajan nakon utakmice.

"Dinamo je klasa više, kažnjavao je sve naše greške. Kod 0-3 smo pokušali popraviti rezultat, ali nažalost nismo uspjeli."

Astanin trener je kazao kako u uvjerljivom porazu ima i njegove krivnje.

"Naravno, da kod ovakvog rezultata postoji i moja krivnja. Primili smo prva dva gola iz kaznenih udaraca, a treći iz slobodnog udarca. Nakon toga se nije lako vratiti protiv Dinama," kazao je.

Istaknuo je kako je Dinamo snažnija i iskusnija ekipa.

"U prvom poluvremenu smo dobro stajali, ali nakon prvog jedanaesterca nismo se uspjeli vratiti," zaključio je.