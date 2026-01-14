Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASTANAK

Evo kako je Modrić reagirao kada je pročitao Alonsovu oproštajnu poruku od Reala

Serie A - AC Milan v Genoa
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/6
VL
Autor
Marko Pavić
14.01.2026.
u 08:41

Njegovu poruku na Instagramu pročitao je i lajkao Luka Modrić koji danas igra u Milanu. Inače, Alonso je prema pisanju stranih medija jedan od ključnih ljudi zbog kojih hrvatski kapetan nije ostao u Realu.

Xabi Alonso javio se na društvenim mrežama nakon što je dobio otkaz u Real Madridu. Ovaj bivši nogometaš došao je na ljeto nakon što je napravio čudo u Bayer Leverkusenu i od njega su se očekivale velike stvari. Međutim, nije se dugo zadržao na klupi.

"Ovo poglavlje moje karijere je došlo kraju. Nije bilo onako kako sam htio. Treniranje Reala bila je čast i privilegija. Hvala klubu, igračima i, najviše od svih, navijačima i zajednici madridista. Odlazim s poštovanjem, zahvalnošću i ponosan na sve što sam napravio. Dao sam sve od sebe", napisao je Alonso.

Njegovu poruku na Instagramu pročitao je i lajkao Luka Modrić koji danas igra u Milanu. Inače, Alonso je prema pisanju stranih medija jedan od ključnih ljudi zbog kojih hrvatski kapetan nije ostao u Realu.

Luka je svim srcem želio ostati u klubu u kojem je proveo 13 godina, a bio je spreman igrati i za manje novca. No, Alonso je odlučio da će dati priliku mladim igračima.
Ključne riječi
Xabi Alonso Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!