Evo kako je Modrić reagirao kada je pročitao Alonsovu oproštajnu poruku od Reala

Xabi Alonso javio se na društvenim mrežama nakon što je dobio otkaz u Real Madridu. Ovaj bivši nogometaš došao je na ljeto nakon što je napravio čudo u Bayer Leverkusenu i od njega su se očekivale velike stvari. Međutim, nije se dugo zadržao na klupi.

"Ovo poglavlje moje karijere je došlo kraju. Nije bilo onako kako sam htio. Treniranje Reala bila je čast i privilegija. Hvala klubu, igračima i, najviše od svih, navijačima i zajednici madridista. Odlazim s poštovanjem, zahvalnošću i ponosan na sve što sam napravio. Dao sam sve od sebe", napisao je Alonso.

Njegovu poruku na Instagramu pročitao je i lajkao Luka Modrić koji danas igra u Milanu. Inače, Alonso je prema pisanju stranih medija jedan od ključnih ljudi zbog kojih hrvatski kapetan nije ostao u Realu.

Luka je svim srcem želio ostati u klubu u kojem je proveo 13 godina, a bio je spreman igrati i za manje novca. No, Alonso je odlučio da će dati priliku mladim igračima.