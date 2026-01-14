Naši Portali
STIŽE NA POSUDBU

Centarfor Marseillea 18-godišnji Robinio Vaz prvo pojačanje Rome

Serie A - AS Roma v Como
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.01.2026.
u 10:33

Robinio Vaz je ove sezone u 14 nastupa u francuskom prvenstvu upisao četiri gola i dvije asistencije. Njegov učinak još više dobiva na značaju ako se zna da je u samo dvije utakmice bio u početnoj postavi.

Centarfor Marseillea 18-godišnji Robinio Vaz bit će prvo pojačanje Rome u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji. 

Francuski nogometaš je u utorak navečer doputovao u Rim, a srijedu bi trebao obaviti liječnički pregled. Robinio Vaz dolazi na polugodišnju posudbu s tim da će na kraju sezone Roma morati otkupiti njegov ugovor. Mediji navode da će transfer biti vrijedan 25 milijuna eura, uključujući bonuse.

Robinio Vaz je ove sezone u 14 nastupa u francuskom prvenstvu upisao četiri gola i dvije asistencije. Njegov učinak još više dobiva na značaju ako se zna da je u samo dvije utakmice bio u početnoj postavi.  

Roma se nada još jednom napadačkom pojačanju, a riječ je o nizozemskom reprezentativcu Donyellu Malenu (26), koji je ove sezone u dresu Aston Ville upisao sedam pogodaka i dvije asistencije u svim natjecanjima. Pregovori dva kluba još traju, a mediji ističu da je Roma spremna platiti 28,5 milijuna eura za Malena.
Roma Robinio Vaz

