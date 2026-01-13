Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIZOZEMSKI MEDIJI

Grim ostaje trener Ajaxa do kraja sezone

UEFA Champions League - Ajax Amsterdam v Benfica
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.01.2026.
u 11:15

Grim je postao vršitelj dužnosti glavnog trenera nakon otkaza Johnu Heitingi u studenom, a dobri rezultati odnosno šest pobjeda u sedam utakmica u prvenstvu, osigurali su mu ostanak na klupi na duže razdoblje.

Nizozemski nogometni velikan Ajax iz Amsterdama odlučio je zadržati 60-godišnjeg Freda Grima na dužnosti glavnog trenera do kraja ove sezone, objavili su tamošnji mediji.

Grim je postao vršitelj dužnosti glavnog trenera nakon otkaza Johnu Heitingi u studenom, a dobri rezultati odnosno šest pobjeda u sedam utakmica u prvenstvu, osigurali su mu ostanak na klupi na duže razdoblje.

U prilog Grimu ide i činjenica kako će novi sportski direktor kluba Jordi Cruyff svoju dužnost preuzeti u veljači, a upravo će on imati glavnu ulogu u izboru novog trenera.

Nakon vrlo lošeg starta u sezonu, Ajax je trenutačno treći na ljestvici s tri boda manje od drugog Feyenoorda, ali i čak 16 manje od uvjerljivo vodećeg PSV-a iz Eindhovena.
Ključne riječi
trener Ajax

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!