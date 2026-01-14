Naši Portali
AFRIČKI KUP NACIJA

Sjajni Mane izbacio bivšeg suigrača i odveo Senegal u finale

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Senegal v Egypt
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.01.2026.
u 20:53

Bio je to njegov drugi gol na prvenstvu u Maroku, te ukupno 11. na afričkim prvenstvima

Nogometna reprezentacija Senegala prvi je finalist afričkog Kupa nacija u Maroku nakon što je pred 52.000 gledatelja u Tangieru pobijedila Egipat sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Sadio Mane u 78. minuti lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Bio je to njegov drugi gol na prvenstvu u Maroku, te ukupno 11. na afričkim prvenstvima.

Senegal je bio bolji veći dio susreta, uputio je 12 udaraca prema suparničkim vratima, dok je Egipat tek u sudačkoj nadoknadi uputio prvi udarac u okvir gola.

Senegal je izborio svoje četvrto finale Kupa nacija, a do sada je slavio samo jednom, 2021. kada je u završnom susretu pobijedio upravo Egipat boljim izvođenjem jedanaesteraca. Senegalci su igrali u finalu 2019. kada su izgubili od Alžira, te 2002. kada su poraženi od Kameruna. Egipat je rekorder s deset naslova afričkog prvaka, no posljednju titulu je osvojio 2010.

U drugom polufinalu večeras se sastaju domaćin Maroko i Nigerija.

Ključne riječi
Egipat Senegal Sadio Mane Afrički kup nacija

Želite prijaviti greške?

