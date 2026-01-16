Naši Portali
Poslušaj
RUKOMETNI EURO

Danska očekivano pregazila Sjevernu Makedoniju, uvjerljiva i Mađarska

Koeln: Francuska nakon produžetka pobijedila Dansku i uzela europsko zlato
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.01.2026.
u 23:11

U Oslu je Švicarska preokrenula zaostatak od šest pogodaka u drugom poluvremenu i izvukla bod u dvoboju s reprezentacijom Farskih otoka

Rukometaši Danske s uvjerljivih su 36-24 pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije u Herningu, u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu kojem je njihova zemlja domaćin zajedno sa Švedskom i Norveškom.

Simon Pytlick je s devet pogodaka bio prvi strijelac momčadi svjetskih prvaka, a osam puta je mrežu zatresao Mathias Gidsel. Martin Serafimov je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac makedonske reprezentacije.

U Oslu je Švicarska preokrenula zaostatak od šest pogodaka u drugom poluvremenu i izvukla bod u dvoboju s reprezentacijom Farskih otoka odigravši 28-28. Elias Skipagotu je predvodio strijelce Farskih otoka s devet golova, a sedam ih je postigao Oli Mittun.

Za Švicarsku je sedam puta strijelac bio Noam Leopold, a šest golova je postigao Manuel Zehnder.

Uvjerljivu pobjedu je ostvarila i Mađarska svladavši u Kristianstadu Poljsku s 29-21. Richard Bodo je postigao pet pogodaka, a po četiri puta su strijelci za Mađare bili Gergo Fazekas, Miklos Rosta i Bence Imre.

Za Poljsku su po tri pogotka postigli Michal Olejniczak, Maciej Gebala i Tomasz Gebala.

U subotu će u Malmou prvu utakmicu na ovom Euru odigrati hrvatski rukometaši, a suparnici su im reprezentativci Gruzije. Utakmica će započeti u 18 sati.

Ključne riječi
EP rukomet 2026. Mađarska Sjeverna Makedonija Danska

