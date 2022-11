Tramezzani primio sedam komada u velikom porazu pa 'pobjegao' na Maldive

Nogometaši Siona predvođeni bivšim trenerom Hajduka Paolom Tramezzanijem izgubili su s visokih 7:2 u 16. kolu švicarskog prvenstva protiv St. Gallena.

Sion je čak bio poveo, pogodak s bijele točke realizirao je nekoć popularni Mario Balotelli, no potom su primili ogromnih sedam golova i potonuli. Slaba im je utjeha bila drugi pogodak u 90. minuti, poraz je bio prevelik.

Foto: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller 30.10.2022, Tourbillon, Sion, SUI, Super League, FC Sion vs FC Zuerich, 14. Runde, im Bild Marco Balotelli (Sion) am Boden // during the Suisse Super League 14th round match between FC Sion and FC Zuerich at the Tourbillon in Sion, Switzerland on 2022/10/30. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, ITA only***** Photo: EXPA/ Freshfocus/ Pascal Muller/EXPA

Predsjednik kluba Christian Constantin bio je vidno nezadovoljan. Priča se o otkazu za Tramezzanija, no Talijan je otišao na - odmor.

- Želio sam razgovarati s njim. Problem je u tome da je on na odmoru na Maldivima. Svim igračima dao je slobodno odmah nakon utakmice i svi su otišli. Iskreno, živcira me kad se tako stvari rade. Razgovarate s uzrujanim čovjekom.

Sion je osma od deset momčadi švicarske lige, a u posljednjih pet utakmica skupili su tek dva boda.

- Situacija je ozbiljna, zbog toga sam i mislio da je važno da hitno razgovaram s njim. Volio bih čuti što bi mi rekao. Očito je za njega odlazak na godišnji odmor bio veći prioritet. I to me smeta. Zapravo, to me izluđuje. Moram razmisliti što ću napraviti - zaključio je.

