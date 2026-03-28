Tragična sudbina skromnog borca: Sanjao je Premier ligu, a let u slavu odveo ga je u smrt

Nogometni klub Cardiff City pokrenuo je 2023. godine postupak pred Trgovačkim sudom u Nantesu, tražeći odštetu za gubitak prihoda i druge štete nastale zbog smrti Emiliana Sale, koji je poginuo u avionskoj nesreći u siječnju 2019. godine. Sedam godina nakon njegove smrti, Trgovački sud u Nantes trebao bi u ponedjeljak donijeti odluku o financijskom sporu između klubova Cardiff City i FC Nantes. Četiri godine kasnije Velšani su tužili klub Nantes pred Trgovačkim sudom, zahtijevajući naknadu za izgubljene prihode i drugu štetu nastalu zbog smrti igrača. Nakon analize koju je proveo stručnjak angažiran od strane Cardiffa, velški klub procijenio je svoju štetu na više od 120 milijuna eura. Financijski vještak koji je svjedočio pred sudom objasnio je da je u izračun uključio i ispadanje Cardiffa iz Premier League na kraju sezone 2018./2019., tvrdeći da bi klub sa Salom u momčadi imao veće šanse za ostanak u ligi.

Bio je siječanj 2019. godine, trenutak kada se cijeli jedan život napornog rada, odricanja i neslomljive volje trebao isplatiti. Emiliano Sala, argentinski napadač na vrhuncu snage, potpisao je ugovor života. Cardiff City, tada član elitne engleske Premier lige, platio je za njega klupski rekord od 17 milijuna eura, videći u njemu spasitelja koji će ih svojim golovima zadržati u najjačoj ligi svijeta. Za skromnog mladića iz malog argentinskog mjesta Progreso bio je to ostvarenje sna, vrhunac putovanja koje je započeo u prašini i blatu Santa Fea. No, bajka koja je trebala započeti nikada nije dobila svoje prvo poglavlje. Let koji ga je trebao odvesti iz Nantesa, grada u kojem je postao ikona, u Cardiff, grad njegovih snova, postao je let u vječnost. Mali avion Piper Malibu nestao je s radara iznad Engleskog kanala i sa sobom na dno mora odnio snove, nadu i jedan tek započeti život. Nogometni svijet je zanijemio, a priča o upornom borcu pretvorila se u tragediju koja i danas ledi krv u žilama.

Životni put Emiliana Sale bio je sve samo ne lagan. Rođen u mjestu Cululú, odrastao je u obližnjem Progresu, zajednici od svega 3000 duša gdje svatko svakoga poznaje. Dok je njegov otac Horacio kao vozač kamiona provodio dane na cesti, a majka Mercedes brinula o kućanstvu, mali Emiliano borio se s prvim izazovima. Liječnici su strahovali da će zbog preranog rođenja imati respiratorne probleme koji bi ga mogli zauvijek odvojiti od sporta. No, dječak je imao drugačije planove. Odrastajući uz priče o legendarnom Gabrielu Batistuti, sanjao je o velikim stadionima i golovima. Njegova upornost bila je jača od liječničkih prognoza.

S 12 godina, s torbom punom snova i neizvjesnosti, preselio se u Europu. Njegov talent prepoznala je nogometna škola Proyecto Crecer, partnerski projekt francuskog Bordeauxa u Argentini, koja mu je otvorila vrata Starog kontinenta.

Ipak, početak u Francuskoj bio je težak. U Bordeauxu se nije uspijevao probiti u prvu momčad, a mnogi bi na njegovu mjestu odustali. Ali Emiliano nije bio jedan od njih. Umjesto predaje, prihvatio je kaljenje u nižim ligama, na posudbama koje su ga definirale kao igrača i čovjeka. U Orléansu je zabio 19, a u Niortu 18 golova, dokazujući svima, a najviše sebi, da posjeduje instinkt ubojice pred golom. Svaki pogodak u dresu malih klubova bio je korak bliže velikoj pozornici, svaki trening bio je bitka za dokazivanje.

Prekretnica karijere dogodila se 2015. godine, kada je potpisao za Nantes. U klubu s Loare konačno je pronašao svoj dom i povjerenje koje mu je trebalo da pokaže puni potencijal. Vrlo brzo, njegova borbenost, požrtvovnost i, naravno, golovi, učinili su ga apsolutnim miljenikom navijača. Nije bio tehnički najpotkovaniji igrač, ali srce koje je ostavljao na terenu bilo je veće od stadiona. Tri godine zaredom bio je najbolji strijelac kluba, a s ukupno 42 ligaška pogotka urezao se u povijest "Kanarinaca". Bio je vođa na terenu i tihi heroj izvan njega, čovjek kojeg su suigrači poštovali, a navijači obožavali. Upravo su te partije privukle pažnju klubova iz Premier lige. Kada je stigla ponuda Cardiffa, činilo se da je to logičan i zaslužen korak naprijed, nagrada za sve godine odricanja i borbe u sjeni.

Nakon potpisa za Cardiff, Sala je donio odluku koja pokazuje kakav je bio čovjek. Inzistirao je na povratku u Nantes kako bi se osobno oprostio od suigrača i pokupio svoje stvari. Želio je zatvoriti jedno poglavlje svog života na ispravan način, s poštovanjem prema klubu i ljudima koji su mu toliko dali. Taj posljednji pozdrav, ovjekovječen fotografijom s nasmijanim suigračima, postao je njegova posljednja slika. U večernjim satima 21. siječnja 2019., ukrcao se u mali privatni zrakoplov Piper Malibu kojim je trebao poletjeti prema novom životu u Walesu. No, nedaleko od otoka Alderney, avion je nestao s radara. Prve vijesti o nestanku djelovale su nestvarno, kao ružan san iz kojeg će se svi probuditi. No, sati su se pretvarali u dane, a nada je polako umirala, ustupajući mjesto strahu i neizrecivoj tuzi.

Službena potraga za avionom prekinuta je nakon samo tri dana, uz objašnjenje da su šanse za preživljavanje minimalne. Međutim, njegova obitelj i cijela nogometna zajednica, od Lionela Messija do Kyliana Mbappéa, odbili su odustati. Pokrenuta je globalna kampanja prikupljanja sredstava koja je omogućila nastavak privatne potrage. Svijet je ujedinjen u nadi pratio vijesti, moleći se za čudo. Nažalost, čuda nije bilo. Olupina aviona pronađena je 3. veljače na dnu Engleskog kanala, a četiri dana kasnije, 7. veljače, potvrđeno je da je iz olupine izvučeno tijelo Emiliana Sale. Tijelo pilota Davida Ibbotsona nikada nije pronađeno. San o igranju na stadionima poput Old Trafforda ili Anfielda tragično je završio na hladnom i mračnom dnu mora.

Istraga koja je uslijedila otkrila je zastrašujuću istinu i pretvorila tragediju u priču o nevjerojatnom nemaru. Utvrđeno je da pilot David Ibbotson nije imao dozvolu za komercijalne letove, kao ni za letenje noću. Kao da to nije bilo dovoljno, obdukcija je pokazala da je Sala prije samog pada bio izložen smrtonosno visokim razinama ugljičnog monoksida, što znači da je vjerojatno bio bez svijesti u trenutku udara. Vjeruje se da je avion pretrpio strukturno oštećenje dok je pilot pri prevelikoj brzini pokušavao izbjeći loše vrijeme. Njegova smrt nije bila samo nesretan slučaj, već posljedica niza katastrofalnih propusta koji su se mogli i morali izbjeći.

Iako Emiliana više nema, njegovo naslijeđe živi kroz sjećanja onih koji su ga poznavali. Opisivali su ga kao iznimno skromnog, povučenog i radišnog čovjeka koji je slobodno vrijeme najradije provodio čitajući knjige ili šećući sa svojim psom Nalom. Njegova smrt ostavila je neizbrisiv trag na njegovoj obitelji. Samo tri mjeseca nakon što je izgubio sina, njegov otac Horacio preminuo je od srčanog udara, slomljen tugom. U čast svog heroja, Nantes je umirovio dres s brojem devet, a stadion u njegovom rodnom Progresu danas nosi njegovo ime.