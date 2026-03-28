OGLASIO SE

Proslavljeni hrvatski sportaš žestoko prozvao savez, evo što im zamjera

Metaforički i doslovno, Josip Glasnović je “naš”, sirotinjski, narodni, pučki
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 12:54

Glasnović tvrdi da su nakon iscrpljujućeg putovanja koje je osim leta uključivalo i vožnju autobusom od 350 kilometara doznali da im savez nije rezervirao sobu.

Josip Glasnović, hrvatski strijelac i svjetski prvak u trapu, na društvenim mrežama oštro kritizirao Hrvatski streljački savez odlaska na Svjetski kup u marokanskom Tangeru.

Glasnović tvrdi da su nakon iscrpljujućeg putovanja koje je osim leta uključivalo i vožnju autobusom od 350 kilometara doznali da im savez nije rezervirao sobu.

"Kako putuje najuspješniji sportaš hrvatske, svjetski prvak i hrvatska reprezentacija na svjetski kup u Maroko?!

Dana 27. 3. 2026.. godine najtrofejnija reprezentacija hrvatskog streljačkog saveza u disciplini trap otputovala je iz Zagreba u 18:00 sati na Svjetski kup u Maroko. Nakon što smo sletjeli na aerodrom u Casablanki u 01:00 pred nama je još 350 km vožnje autobusom do Tangiera, vozač je putem vožnje i dremuckao.

Napokon smo došli u hotel (8:30), međutim savez nam nije rezervirao hotelske sobe s  jučerašnjim danom. Da, hotelske sobe rezervirane su tek od danas tako da nakon puta, vožnje avionom i šest sati vožnje autobusom, u hotelske sobe možemo ući tek nakon 14 h... A i nismo imali doručak…", napisao je Glasnović na Facebooku.
Streljaštvo Josip Glasnović

Avatar Aikona
Aikona
13:07 28.03.2026.

Otišla lova na Pavleka i Matešu i ko zna koga sve ne. Sudeći po članku i kod vas je slična situacija.

