Goran Ivanišević progovorio o sinu Emanuelu (18): 'Nažalost, ja sam kriv za sve...'

Njaveći hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević vratio se trenerskom poslu i započeo suradnju s talentiranim Francuzom Arthurom Filsom. No, ovih je dana u Splitu gdje je podržao sina Emanuela na Challengeru na Firulama. Njegov sin ima 18 godina i krenuo je očevim stopama tenisača.

"Pa nije lako. Sad znam kako je bilo mom ocu. Gledao sam ga i prije, ali evo i sad u Zadru prošli tjedan. Nažalost, ja sam kriv za sve… I za oblak, i za krivi odskok, i za sve…Ali dobro, to tako valjda ide. On se razvija super, ide svojim putem, moram reći da sam ponosan što je potpisao za jedno od najboljih sveučilišta u Americi Lake Forest gdje ide krajem kolovoza", rekao je Ivanišević za Sportklub i dodao:

"Pritiska nema, ja sam logistika i potpora, ali da bi ga trenirao…teško je to. Previše je to emocija, niti si otac, niti si trener, ispadaš nešto treće, a ja to ne želim."

Emanuel Ivanišević je do 14. godine živio s majkom Tatjanom Dragović, nakon čega se preselio kod oca. Nedavno se odlučio preseliti u SAD gdje će studirati na sveučilištu Wake Forest te lovi tenisku karijeru.