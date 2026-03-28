SLAVNI TENISAČ

Goran Ivanišević progovorio o sinu Emanuelu (18): 'Nažalost, ja sam kriv za sve...'

ARHIV - 2014. Zagreb: Goran Ivanišević bivšoj supruzi Tanji Dragović na poklon donio tortu nakon što je rodila Vlahino dijete
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
28.03.2026.
u 08:35

Njaveći hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević vratio se trenerskom poslu i započeo suradnju s talentiranim Francuzom Arthurom Filsom. No, ovih je dana u Splitu gdje je podržao sina Emanuela na Challengeru na Firulama. Njegov sin ima 18 godina i krenuo je očevim stopama tenisača.

"Pa nije lako. Sad znam kako je bilo mom ocu. Gledao sam ga i prije, ali evo i sad u Zadru prošli tjedan. Nažalost, ja sam kriv za sve… I za oblak, i za krivi odskok, i za sve…Ali dobro, to tako valjda ide. On se razvija super, ide svojim putem, moram reći da sam ponosan što je potpisao za jedno od najboljih sveučilišta u Americi Lake Forest gdje ide krajem kolovoza", rekao je Ivanišević za Sportklub i dodao:

"Pritiska nema, ja sam logistika i potpora, ali da bi ga trenirao…teško je to. Previše je to emocija, niti si otac, niti si trener, ispadaš nešto treće, a ja to ne želim."

Emanuel Ivanišević je do 14. godine živio s majkom Tatjanom Dragović, nakon čega se preselio kod oca. Nedavno se odlučio preseliti u SAD gdje će studirati na sveučilištu Wake Forest te lovi tenisku karijeru.
Emanuel Ivanišević Goran Ivanišević

Komentara 14

PV
prcko.vita
11:15 28.03.2026.

Čuj to odlučio se preselit u USA. Kako to da ostala djeca čiji roditelji robuju za 975 euradi mjesečno se ne odluče preselit u USA? Ne, nego su odlučili da budu cijeli život robovi ovih naših nesposobnih političara.

BL
Bloomberg
10:24 28.03.2026.

Dve mame, dva tate, braće.....

Avatar juma
juma
14:44 28.03.2026.

Mislim kako od njega nikad neće biti ništa što se tiče tenisa, jer je sve dobio servirano na pladnju.

