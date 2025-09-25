Tragedija potresla sportski svijet: Mladić (21) umro od ozljede mozga koju je dobio na utakmici

Tragedija koja je potresla engleski i svjetski nogomet dogodila se u subotu tijekom utakmice Isthmian Premier divizije između Chichester Cityja i Wingate and Finchleyja. U 15. minuti susreta, mladi napadač Billy Vigar (21) u pokušaju da spasi loptu da ne izađe izvan terena, proklizao je i udario glavom u betonski zid uz igralište. Utakmica je odmah prekinuta, a medicinsko osoblje brzo je stiglo kako bi mu pružilo prvu pomoć. Zbog težine ozljeda, Vigar je helikopterom hitno prevezen u bolnicu, gdje je započela njegova teška borba za život. Liječnici su ga odmah stavili u induciranu komu zbog, kako je navedeno, "značajne ozljede mozga".

Unatoč svim naporima medicinskog tima i operaciji kojoj je podvrgnut u utorak kako bi se povećale šanse za oporavak, ozljeda se pokazala preteškom. Njegov klub, Chichester City, u četvrtak je objavio tužnu vijest, prenoseći izjavu obitelji. "Iako je operacija pomogla, ozljeda je bila previše za njega te je preminuo u četvrtak ujutro. Reakcije na prve vijesti pokazuju koliko je Billy bio cijenjen i voljen u sportu. Njegova obitelj je shrvana što se ovo dogodilo dok je igrao sport koji je volio", stoji u priopćenju. Vijest o njegovoj smrti izazvala je val tuge, a navijači i klubovi diljem svijeta izrazili su sućut, opisujući događaj kao "apsolutno srceparajući".

Former Arsenal striker Billy Vigar has died aged 21 after suffering a 'significant brain injury' while playing for Chichester City. pic.twitter.com/mgfDn3UXUr — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 25, 2025

Billy Vigar bio je talentirani nogometaš čija je karijera mnogo obećavala. Pridružio se akademiji slavnog Arsenala sa samo 14 godina, a svoj prvi profesionalni ugovor s londonskim klubom potpisao je u srpnju 2022. godine. Taj je dan nazvao "najvažnijim u svom životu", što svjedoči o njegovoj strasti i predanosti nogometu. Iako nikada nije zaigrao za prvu momčad Arsenala, bio je ključan igrač u njihovim mlađim kategorijama, uključujući U18 i U21 momčadi, gdje je bio poznat kao "snažan i svestran napadač". Iskustvo je stjecao i na posudbama u Derby Countyju i Eastbourne Boroughu, prije nego što je 2024. prešao u Hastings United, a zatim ovog ljeta u Chichester City.

Cijela nogometna zajednica ujedinila se u žalosti. Engleski nogometni savez (FA) izrazio je duboku sućut, kao i brojni klubovi za koje je igrao i protiv kojih se natjecao. Arsenal je u dirljivoj objavi istaknuo kako će Billyja pamtiti ne samo po talentu, već i po "ljubavi prema igri i karakteru koji su voljeli suigrači i treneri". Njegovi bivši klubovi Derby County, Eastbourne i Hastings United također su se oprostili od njega dirljivim porukama. Utakmica Chichester Cityja protiv Lewesa, zakazana za vikend, odgođena je, dok će na svim ostalim utakmicama lige biti održana minuta šutnje, a igrači će u njegovu čast nositi crne trake oko ruke.