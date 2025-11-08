Naši Portali
ZAVRŠILO 2:2

Tottenham i United podijelili bodove u dramatičnoj utakmici

Premier League - Manchester United v Brighton & Hove Albion
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.11.2025.
u 17:33

Tottenham je iz gotovo sigurnog poraza došao jako blizu pobjede, ali je ipak primio pogodak u 96. minuti za podjelu bodova.

U prvoj utakmici 11. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nakon dramatične završnice nogometaši Tottenhama i Manchester Uniteda su remizirali 2-2. Tottenham je iz gotovo sigurnog poraza došao jako blizu pobjede, ali je ipak primio pogodak u 96. minuti za podjelu bodova. Time je Tottenham ostao na tek jednoj domaćoj ligaškoj pobjedi ove sezone. Manchester United je nastavio pozitivan niz, u zadnjih pet ligaških utakmica ima tri pobjede i dva remija.

Ozljedama pogođeni Tottenham je bio nešto bolji u prvom poluvremenu, ali na odmor se ipak otišlo uz minimalnu prednost gostiju. Jednu od rijetkih prilika Manchester United je pretvorio u pogodak, u 32. minuti glavom je poentirao Mbeumo.

U nastavku dvoboja je Tottenham pritisnuo, napadao i tražio izbjegavanje poraza. Uspio je u tome kada je Tel u 84. minuti zavrtio De Ligta i iz okreta pogodio za 1-1. Samo nekoliko minuta prije pogotka Tel je ušao u igru. Nije to bilo sve već je domaćin u 91. zabio za vodstvo. Odobert je pucao, a Richarlison minimalno zahvatio loptu glavom i pogodio za 2-1.

Međutim, ostalo je do kraja vremena i za posljednji nalet gostiju, a u 96. minuti je De Ligt postigao gol za konačnih 2-2. Svi ostali dvoboji se igraju u nedjelju, a parovi su Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton, Nottingham Forest - Leeds i Manchester City - Liverpool.

Premier liga, 11. kolo:

Tottenham - Manchester United 2-2 (Tel 84, Richarlison 90+1 / Mbeumo 32, De Ligt 90+6)

Everton - Fulham (16 sati)

West Ham - Burnley (16 sati)

Sunderland - Arsenal (18.30 sati)

Chelsea - Wolverhampton (21 sati)

Ključne riječi
Manchester United Tottenham

