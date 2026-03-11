Naši Portali
'DRUGAČIJI JE'

Rakitić otkrio tko mu je bio najdraži trener pa posvetio par riječi Modriću: 'To je bila velika greška'

Budimpešta: Trening nogometnih reprezentativaca uoči utakmice s Mađarskom
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
11.03.2026.
u 09:58

Sretan je, zadovoljan, puno uživa, i to je ono što je važno, da uživamo u njemu koliko god je to moguće

Tehnički direktor Hajduka i bivši nogometaš Schalkea, Seville, Barcelone i hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić ponovno puni naslovnice španjolskih medija. Dao je veliki rođendanski intervju za Marcu u kojem se dotaknuo brojnih tema, uključujući i jednog od suigrača koji je obilježio njegovu karijeru - Luke Modrića:

- On je drugačiji od mnogih drugih. Nije slučajno jer se brine o sebi i dobro se priprema, a na kraju krajeva, oni koji naporno rade to zaslužuju. Sretan je, zadovoljan, puno uživa, i to je ono što je važno, da uživamo u njemu koliko god je to moguće. Bila je to velika pogreška, ne samo za Real Madrid već i za španjolski nogomet jer mislim da su trebali puno više inzistirati da ga zadrže tamo. S obzirom na to kako stvari stoje u Madridu, mislim da bi trener bio oduševljen njime. Šteta je jer ne gledamo na godine kada je igrač premlad, a ono što nam Luka pokazuje jest da nogomet nema dobnu granicu - rekao je Rakitić.

Milan objavio fotografiju s Modrićem, a onda se javio Đoković i oduševio komentarom

Dotaknuo se i svog bivšeg kluba Seville, gdje je bio i kapetan, koji se u posljednje vrijeme usko povezuje sa Sergijom Ramosom. Legendarni španjolski branič mogao bi u sljedećih nekoliko mjeseci postati novi vlasnik kluba iz Andaluzije za koji je i igrao u dva navrata.

FOTO Jedan od najomiljenijih Hrvata danas slavi rođendan, odlučio je više ne primati plaću
Budimpešta: Trening nogometnih reprezentativaca uoči utakmice s Mađarskom
1/12

- Najvažnije je da je to ono što je najbolje za klub, bilo da se radi o Sergiju ili bilo kome drugom. Sve što je dobro za Sevillu dobro je i za mene. Moja veza sa Sevillom je doživotna; nastavljam uživati ​​i patiti i ne mogu biti zahvalniji.

Novinare je zanimalo i tko je Rakitiću bio najvažniji trener u karijeri, a on je otkrio kako je to današnji strateg prvaka Europe, PSG-a, Luis Enrique: "Ne iznenađuje me ono što je postigao u Parizu jer ako uspije natjerati igrače da ga slušaju, postiže rezultate. Šteta što nije dulje ostao s nama u Barceloni. On je najbolji trener na svijetu; nevjerojatno je zadovoljstvo gledati PSG kako igra."

Za kraj je prokomentirao i igre još jednog svog bivšeg suigrača, po mnogima najvećeg nogometaša svih vremena Lionela Messija:

- Messi zaslužuje počast u Barceloni, u Hrvatskoj, u Argentini, u Miamiju... On je najbolji u povijesti. Ne morate biti navijač Barçe ili Inter Miamija; ako volite nogomet, volite Lea. On je tip koji je promijenio način na koji vidimo i razumijemo igru. Nadam se, molim, da neće prestati igrati i da će nastaviti još nekoliko godina - zaključio je Rakitić.

Ključne riječi
Barcelona Luis Enrique Luka Modrić Ivan Rakitić

