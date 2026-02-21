Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ SLOBODNOG UDARCA

VIDEO Pogledajte jedan od golova sezone u HNL-u: Bivši igrač Hajduka izveo majstoriju

Pula: NK Istra i NK Lokomotiva sastali se u 20. kolu Prve HNL
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 19:24

Lokomotivi se pridružio u prosincu, a ovo mu je prvi pogodak u dresu zagrebačkog kluba

Lokomotiva je u 23. kolu HNL-a na Maksimiru preokretom svladala 'fenjeraša' Osijek s 3:1 i tako momčad Željka Sopića ostavila na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s tri boda manje od predposljednjeg Vukovara. Poveli su gosti pred kraj prvog poluvremena, a strijelac je bio Šimun Mikolčić u 45. minuti,

U drugom dijelu uslijedio je prekoret Lokomotive. Prvo je Marko Pajač bio siguran izvođač jedanaesterca u 51. minuti. Potom je Aleks Stojaković u 66. minuti zabio za potpuni preokret u 66. minuti, ali se pritom ozlijedio pa ga je zamijenio Aleksandar Trajkovski. Na kraju se ulatak iskusnog Makedonca pokazao kao pun pogodak jer upravo je on postavio konačni rezultat sjajnim golom u 83. minuti.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Lokomotiva je dobila slobodni udarac na nekih 25 metara od gola Osijeka. Loptu je namjestio bivši napadač Hajduka, a potom je sjajno prebacio obrambeni zid i pogodio malu mrežicu gola Nikole Ćurčije. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Trajkovski je bez kluba bio otkako mu je prošlog ljeta istekao ugovor s Hajdukom. Lokomotivi se pridružio u prosincu, a ovo mu je prvi pogodak u dresu zagrebačkog kluba.
Ključne riječi
Aleksandar Trajkovski HNL NK Osijek NK Lokomotiva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!