VIDEO Pogledajte jedan od golova sezone u HNL-u: Bivši igrač Hajduka izveo majstoriju

Lokomotiva je u 23. kolu HNL-a na Maksimiru preokretom svladala 'fenjeraša' Osijek s 3:1 i tako momčad Željka Sopića ostavila na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s tri boda manje od predposljednjeg Vukovara. Poveli su gosti pred kraj prvog poluvremena, a strijelac je bio Šimun Mikolčić u 45. minuti,

U drugom dijelu uslijedio je prekoret Lokomotive. Prvo je Marko Pajač bio siguran izvođač jedanaesterca u 51. minuti. Potom je Aleks Stojaković u 66. minuti zabio za potpuni preokret u 66. minuti, ali se pritom ozlijedio pa ga je zamijenio Aleksandar Trajkovski. Na kraju se ulatak iskusnog Makedonca pokazao kao pun pogodak jer upravo je on postavio konačni rezultat sjajnim golom u 83. minuti.

Lokomotiva je dobila slobodni udarac na nekih 25 metara od gola Osijeka. Loptu je namjestio bivši napadač Hajduka, a potom je sjajno prebacio obrambeni zid i pogodio malu mrežicu gola Nikole Ćurčije. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Trajkovski je bez kluba bio otkako mu je prošlog ljeta istekao ugovor s Hajdukom. Lokomotivi se pridružio u prosincu, a ovo mu je prvi pogodak u dresu zagrebačkog kluba.