Toni Tomas: Tražimo medaljaše za Tokio 2020.

Kao nikad dosad, Hrvatska će na Prvenstvu Europe u te-kvon-dou koje u četvrtak počinje u Kazanju imati čak 23 predstavnika. Po osam u svakoj od muških i ženskih kategorija te sedmero plasiranih putem President Cupa.

– Imamo puno ujednačenih boraca i bilo koga izbaciti ne bi imalo smisla. Treba svakome dati priliku da vidimo kako će reagirati na veliko natjecanje – kazao nam je uoči današnjeg odlaska u ruski Kazanj glavni trener reprezentacije Toni Tomas, čovjek koji potpisuje čak 16 hrvatskih medalja s velikih natjecanja.

– Mi čak nismo ni iskoristili sve pozivnice, jer smo ih na President Cupu osvojili devet, a iskoristili smo ih samo sedam. Imamo širinu, u momčadskim sportovima se kaže da imamo jako dugu klupu, no mi trebamo sportaše koji u kontinuitetu osvajaju medalje.

Radoš je dvostruka prvakinja

Zar nije Iva Radoš ta šampionka?

– Ona je dvostruka europska prvakinja, no na posljednjem SP-u ostala je bez medalje. Nadamo se da će se Iva u Kazanju vratiti na medaljaški kolosijek. Morate znati da nije lako preuzeti odgovornost i biti taj na kojeg se može osloniti cijela reprezentacija.

A upravo su taj kalibar sportaša bile sestre Zaninović, Ana i Lucija, za koje ste bili gotovo sigurni da će osvojiti medalju, a onda je i drugima bilo lakše. No seke su sada supruge i majke i od njih se ne može ni očekivati da budu to što su nekad bile, ako se uopće i vrate u elitni natjecateljski te-kvon-do.

– O njima ja ne bih pričao, no mogu reći da će one i dalje biti sastavni dio hrvatskog te-kvon-doa. Ima već mjesec i pol dana da su počele trenirati, no mi ne možemo budućnost graditi na njima, već moramo stvarati nove šampione, a budemo li živjeli na lovorikama, nećemo ih imati. Sa svojim iskustvom, sestre Zaninović mogu itekako pomoći mlađim sportašima.

Došlo je do smjene naraštaja

Odlaskom sestara Zaninović sa scene, došlo je do smjene generacija.

– Mogu reći da je nova reprezentacija puna potencijala, no za hrvatski te-kvon-do je jako važno da iz tog potencijala dobijemo individualce koji će nas vući sljedećih 6-7 godina. Mi već imamo osvajače europskih i svjetskih medalja, no nama trebaju sportaši koji će to raditi u kontinuitetu. Oni na koje ćemo se moći osloniti na OI u Tokiju 2020., ali i u Parizu 2024.

Kad već izbornik nije htio zboriti o istima, mi smo bili slobodni spomenuti da se isti traže između već spomenute Ive Radoš (73 kg), Matee Jelić (67 kg) i Tonija Kanaeta (....), ali i Brune Vuletić (57 kg), Kristine Tomić (49 kg), Tanje Rastović (53 kg), Ivane Babić (62 kg), Lovre Brečića (63 kg), Marije Štetić (57 kg).... Svi oni, uz veterana Goleca, kandidati su za medalje. Neki legitimni, a drugi prikriveni.

Izvjesno je da ženski te-kvon-do i dalje jači dio ovog sporta.

– To je razumljivo kada znamo da mi u Splitu imamo u klubu 80 posto žena. Dogodilo se to da smo postali prvi izbor kod žena, dok smo kod muških peti izbor, iza nogometa, košarke, rukometa...

Nažalost, zbog ozljede, na ovom prvenstvu neće biti velikog pojačanja iz Švedske Nikite Glasnović, ali će zato prvi put nastupiti njezin nadareni mlađi brat Leon Glasnović (58 kg) koji je također jedan od onih koje glavni trener Tomas želi provjeriti.

Za razliku od nekih sportova, u te-kvon-dou je već krenulo skupljanje bodova za Tokio 2020?

– Mi na tim listama odlično stojimo. Najvažnije je da na Grand Prix i Grand Slam turnirima počnemo osvajati medalje jer onda ćemo imati izravno plasirane sportaše. Vi u našem sportu možete imati dva pristupa. Jedan je da idete po svim natjecanjima i skupljate bodove, a drugi je da marljivo trenirate i odete na četiri najjača natjecanja godišnje i na njima uspijete pobijediti. Mi još uvijek imamo i kvalifikacijske turnire pa i tu postoji mogućnost da uspijete iznenaditi. Kod nas je pravilo da na Olimpijske igre ide prvih šest s rang-ljestvice te dva s kvalifikacijskih turnira.