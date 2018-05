Hrvatski navijači na tribini krenuli na predsjednika Srbije Vučića, evo što se dogodilo!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za Kurir pričao je svemu i svačemu, a velik prostor dobila je i Hrvatska. Pričao je o odnosima s našom državom i našim političarima, a ispričao je i jednu anegdotu s utakmice od prije nekoliko dana kad je na tribini susreo hrvatske navijače.

Vučićeva priča djeluje pomalo neuvjerljivo, ali evo kako je to izgledalo prema njegovu viđenju.

– Istina je što se priča, volim ponekad pobjeći svom osiguranju. Nemam problema s tim da može biti opasno. Evo, na jednoj utakmici u inozemstvu do mene su došli momci iz Zagreba i Splita. Prvo su mi htjeli nešto dobaciti, a onda su me upitali: "Je li tvoj tjelohranitelj naoružan?" Ja sam im tad poručio da nemam tjelohranitelja, da je to moj sin, prepričava Vučić pa nastavlja:

– To je bilo prije nekoliko dana, na utakmici Roma – Liverpool. Sin me zamolio da odemo na taj susret i otišli smo. Nakon što sam im rekao da je to moj sin, dodao sam da nemamo oružje kod sebe, da ne moraju brinuti. Tada su mi rekli: "Svaka čast, hrabriji si nego svi drugi ovdje". To nisu bili neki klinci, nego navijači iz Zagreba i Splita. Nema veze što su bili trostruko brojniji, ništa im nije padalo na pamet, iako sam vidio da su stigli s negativnim predrasudama – zaključio je tu priču Vučić.