Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TOUR DE FRANCE

Sjajni Pogačar i bez pobjede osigurao peti naslov i stao uz bok najvećima

Tour de France
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 17:36
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Praktički jeosigurao svoj peti trijumf čime će se izjednačiti s rekorderima po broju naslova - Francuzima Jacquesom Anquetilom i Bernardom Hinaultom, Belgijancem Eddyjem Merckxom i Španjolcem Miguelom Indurainom

Evadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) pobjednik je "kraljevske" 20. etape ovogodišnjeg izdanja "Tour de Francea" vožene od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza u dužini od 171 kilometra, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke.

Specijalist za bijegove Carapaz uspio je osvojiti drugu etapu u tri dana, slavio je i u četvrtak u Orchieres-Merletteu, stigavši na cilj 26 sekundi ispred drugog Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe), odnosno 31 sekundom ispred tragičara etape, Amerikanca Seppa Kussa (Visma-Leasea a Bike) koji je zauzeo treće mjesto.

Pogačar je u samoj završnici etape odlučio ostati uz svog momčadskog kolegu, Mekikanca Isaaca Del Tora (UAE Emirates-XRG) kako bi mu pomogao učvrstiti treće mjesto u ukupnom redoslijedu pa nije reagirao na Evenepoelovo ubrzanje u zadnja tri kilometra. Pogačar i Del Toro su stoga ciljem prošli zagrljeni kao četvrti i peti sa 1:05 minuta iza Carapaza.

Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke

Uoči zadnje ravničarske etape, koja će se voziti po Parizu, a koja je smanjena sa 132.5 na samo 89 kilometara, Pogačar u ukupnom redoslijedu i dalje ima velikih 6:26 minuta prednosti ispred drugog Evenepoela, odnosno 9:42 minuta ispred trećeg Del Tora te je praktički osigurao svoj peti trijumf čime će se izjednačiti s rekorderima po broju naslova - Francuzima Jacquesom Anquetilom i Bernardom Hinaultom, Belgijancem Eddyjem Merckxom i Španjolcem Miguelom Indurainom.

Carapaz i Kuss bili su dijelom skupine od 15 vozača koja se odvojila u ranoj fazi etape, Carapaz je osigurao točkastu majicu namijenjenu najboljem penjaču na utrci uzevši maksimalan broj bodova na vrhovima uspona na Croix de Fer, Telegraphe i Galibier, ali na zadnjem usponu dana, na Sarenne Kuss se uspio izdvojiti sam na čelu utrke te je na vrhu uspona stigao sa 20-ak sekundi prednosti u odnosu na najbliže pratitelje Carapaza i Australca Jaija Hindleyja (Red Bull-BORA-Hansgrohe). No, do cilja je ostalo još nešto više od 14 kilometara, većinom nizbrdice, a upravo se na tom dijelu staze Kuss pretvorio u tragičara jer je u vrlo kratkom razdoblju dva puta pao pa ga je Carapaz dostigao i prestigao šest kilometara prije cilja. 
Ključne riječi
Tour de France Tadej Pogačar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!