Sjajni Pogačar i bez pobjede osigurao peti naslov i stao uz bok najvećima

Evadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) pobjednik je "kraljevske" 20. etape ovogodišnjeg izdanja "Tour de Francea" vožene od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza u dužini od 171 kilometra, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) osigurao svoj peti naslov ukupnog pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke.

Specijalist za bijegove Carapaz uspio je osvojiti drugu etapu u tri dana, slavio je i u četvrtak u Orchieres-Merletteu, stigavši na cilj 26 sekundi ispred drugog Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe), odnosno 31 sekundom ispred tragičara etape, Amerikanca Seppa Kussa (Visma-Leasea a Bike) koji je zauzeo treće mjesto.

Pogačar je u samoj završnici etape odlučio ostati uz svog momčadskog kolegu, Mekikanca Isaaca Del Tora (UAE Emirates-XRG) kako bi mu pomogao učvrstiti treće mjesto u ukupnom redoslijedu pa nije reagirao na Evenepoelovo ubrzanje u zadnja tri kilometra. Pogačar i Del Toro su stoga ciljem prošli zagrljeni kao četvrti i peti sa 1:05 minuta iza Carapaza.

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Uoči zadnje ravničarske etape, koja će se voziti po Parizu, a koja je smanjena sa 132.5 na samo 89 kilometara, Pogačar u ukupnom redoslijedu i dalje ima velikih 6:26 minuta prednosti ispred drugog Evenepoela, odnosno 9:42 minuta ispred trećeg Del Tora te je praktički osigurao svoj peti trijumf čime će se izjednačiti s rekorderima po broju naslova - Francuzima Jacquesom Anquetilom i Bernardom Hinaultom, Belgijancem Eddyjem Merckxom i Španjolcem Miguelom Indurainom.

Carapaz i Kuss bili su dijelom skupine od 15 vozača koja se odvojila u ranoj fazi etape, Carapaz je osigurao točkastu majicu namijenjenu najboljem penjaču na utrci uzevši maksimalan broj bodova na vrhovima uspona na Croix de Fer, Telegraphe i Galibier, ali na zadnjem usponu dana, na Sarenne Kuss se uspio izdvojiti sam na čelu utrke te je na vrhu uspona stigao sa 20-ak sekundi prednosti u odnosu na najbliže pratitelje Carapaza i Australca Jaija Hindleyja (Red Bull-BORA-Hansgrohe). No, do cilja je ostalo još nešto više od 14 kilometara, većinom nizbrdice, a upravo se na tom dijelu staze Kuss pretvorio u tragičara jer je u vrlo kratkom razdoblju dva puta pao pa ga je Carapaz dostigao i prestigao šest kilometara prije cilja.