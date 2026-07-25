Bitka za HOO: Sport odlazi ili u ruke genetičara ili kardiokirurga

U srijedu 29. srpnja saznat ćemo ime četvrtog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, osobe koja će preuzeti tu ulogu nakon što su je obnašali glumac i filmski redatelj Antun Vrdoljak (1991. – 2000.), sveučilišni profesor i bivši vaterpolist Zdravko Hebel (2000. – 2002.) i pravnik i političar Zlatko Mateša (2002. – 2026.).



Ovaj put kandidati su trojica liječnika – genetičar i forenzičar Dragan Primorac, kardiokirurg Josip Varvodić i ortoped Miroslav Buljan – čime kao da se sugerira da je hrvatskom sportu potrebna hitna medicinska intervencija. Hitna pomoć, uz prateću sirenu. Doduše, Miroslav Buljan uključio se u priču rekreativno, o čemu svjedoči i njegova prijava u kojoj nema nijednog potpisa sastavnica Skupštine (a treba ih deset) pa ta kandidatura ne može biti važeća.