Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLIŽI SE ODLUKA

Bitka za HOO: Sport odlazi ili u ruke genetičara ili kardiokirurga

Autor
Dražen Brajdić
25.07.2026.
u 13:40
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Nakon 24 godine ere Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor dobiva novog predsjednika. Izborna utrka između Dragana Primorca i Josipa Varvodića posljednjih je tjedana prerasla u jednu od najžešćih borbi u povijesti HOO-a, uz snažna lobiranja, podjele među savezima i brojna pitanja o budućnosti hrvatskog sporta

U srijedu 29. srpnja saznat ćemo ime četvrtog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, osobe koja će preuzeti tu ulogu nakon što su je obnašali glumac i filmski redatelj Antun Vrdoljak (1991. – 2000.), sveučilišni profesor i bivši vaterpolist Zdravko Hebel (2000. – 2002.) i pravnik i političar Zlatko Mateša (2002. – 2026.).

Ovaj put kandidati su trojica liječnika – genetičar i forenzičar Dragan Primorac, kardiokirurg Josip Varvodić i ortoped Miroslav Buljan – čime kao da se sugerira da je hrvatskom sportu potrebna hitna medicinska intervencija. Hitna pomoć, uz prateću sirenu. Doduše, Miroslav Buljan uključio se u priču rekreativno, o čemu svjedoči i njegova prijava u kojoj nema nijednog potpisa sastavnica Skupštine (a treba ih deset) pa ta kandidatura ne može biti važeća.

Ključne riječi
Dragan Primorac Zlatko Mateša HOO

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
14:08 25.07.2026.

Primorac nije nikakav genetičar. On je pedijatar kvaziforenzičar koji nema dana radnog staža kao pedijatar. On je samo veliki muljator i prevarant i na tomu mu svaka čast. No, neće proći. No pasaran!

CO
CommonSense
14:07 25.07.2026.

Tko od dotičnih planira se 100% fokusirat na sport i ne bavit se medicinom ili istraživanjem? Jer na dva mjesta nemreš biti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!