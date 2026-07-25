U srijedu 29. srpnja saznat ćemo ime četvrtog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, osobe koja će preuzeti tu ulogu nakon što su je obnašali glumac i filmski redatelj Antun Vrdoljak (1991. – 2000.), sveučilišni profesor i bivši vaterpolist Zdravko Hebel (2000. – 2002.) i pravnik i političar Zlatko Mateša (2002. – 2026.).
Ovaj put kandidati su trojica liječnika – genetičar i forenzičar Dragan Primorac, kardiokirurg Josip Varvodić i ortoped Miroslav Buljan – čime kao da se sugerira da je hrvatskom sportu potrebna hitna medicinska intervencija. Hitna pomoć, uz prateću sirenu. Doduše, Miroslav Buljan uključio se u priču rekreativno, o čemu svjedoči i njegova prijava u kojoj nema nijednog potpisa sastavnica Skupštine (a treba ih deset) pa ta kandidatura ne može biti važeća.
Bitka za HOO: Sport odlazi ili u ruke genetičara ili kardiokirurga
Nakon 24 godine ere Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor dobiva novog predsjednika. Izborna utrka između Dragana Primorca i Josipa Varvodića posljednjih je tjedana prerasla u jednu od najžešćih borbi u povijesti HOO-a, uz snažna lobiranja, podjele među savezima i brojna pitanja o budućnosti hrvatskog sporta
Komentara 2
Tko od dotičnih planira se 100% fokusirat na sport i ne bavit se medicinom ili istraživanjem? Jer na dva mjesta nemreš biti.
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Primorac nije nikakav genetičar. On je pedijatar kvaziforenzičar koji nema dana radnog staža kao pedijatar. On je samo veliki muljator i prevarant i na tomu mu svaka čast. No, neće proći. No pasaran!