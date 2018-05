Hrvatska u Srbiju putuje s čak osam sudaca

U posljednja dva desetljeća nije bilo Prvenstva Europe na kojem Hrvati nisu osvojili odličje. Medaljaške “posti” je na svjetskim prvenstvima bilo, ali ne i europskim, pa se čelni ljudi Hrvatskog karate saveza nadaju da će tako biti i ovom prilikom, sljedeći tjedan u Novom Sadu.

Svi na spavanje u 22 sata

Najveći optimist je muški izbornik Esad Garibović, nekad i sam reprezentativac, koji sada pod svojim ravnanjem u reprezentaciji ima vlastitog sina Enesa.

– Uz malo sreće mi u svih pet težinskih skupina možemo do medalje, no naši najjači aduti su braća Kvesić i Enes. Konkurentna bi trebala biti i borbena momčad tim više što smo ove godine prvi put imali čak dva tjedna zajedničkih priprema.

A dva tjedna priprema u hrvatskom karateu su jako puno.

– Na ovim pripremama postigli smo čak i to da su svi išli na spavanje u 22 sata. Nažalost, mi nemamo nacionalni kamp kakav imaju najjače karataške zemlje poput Turske, Francuske, Italije u kojima njihovi karataši uoči velikih natjecanja provedu zajedno i po dva mjeseca. No, do medalja se može i bez toga i to nije alibi.

Toliko od odveć optimističnog Garibovića koji ove godine najboljeg pojedinca ima u Ivanu Kvesiću (84 kg) koji je trenutačno u boljoj formi od brata Anđela, brončanog teškaša sa SP-a.

– Anđela su uneredile ozljede, a ja sam imao dobru polusezonu. Na turnirima Premijer lige triput sam bio u borbi za medalju, a jednom sam turnir i osvojio i to onaj u Dubaiju kada sam pobijedio Japanca, prvoplasiranog borca sa svjetske rang-liste.

Samo Turska ima više sudaca

S obzirom na to da se Ivona Tubić udala i da u reprezentaciji zbog posla više nema Azre Saleš, borbena ekipa neće biti tako jaka kao na prijašnjim natjecanjima, no kapetanica Ana Marija Čelan Bujas najavljuje da će ona i cure biti konkurentne. Uostalom, u sastavu je još uvijek Ana Lenard, 27-godišnja Samoborka koja u svojoj vitrini ima europsko pojedinačno zlato, srebro i broncu.

U Novom Sadu će nastupiti i šestero kataša pri čemu valja reći da i muška i ženska posada, zbog činjenice da svi ne žive u istom mjestu, nisu imali dovoljno zajedničkih sati, pa možda konkurentniji budu pojedinci Vlatka Kiuk i Tomislav Stolar. A hrvatski suci konkurentniji su no ikad jer će ih u Novom Sadu biti čak osam, a više sudaca imat će samo Turska, što je zacijelo zasluga Stjepana Čelana, glavnog tajnika Europskog karate saveza.