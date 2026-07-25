Razmišljanja iz suprotstavljenih tabora: Bregović se nikog ne boji, Čavka osuđuje udbaštvo

U vrijeme najžešće predizborne kampanje, kada su mnogi skupštinari iz manjih sportova stali u drugi plan, u svojevrsnu sjenu, ipak ima i onih koji su se javno opredijelili kad je riječ o izboru novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Tako smo i popričali s dvojicom predstavnika starih olimpijskih sportova koji su bez okolišanja rekli zašto su za Dragana Primorca (predsjednika Hrvatskoga taekwondo saveza) ili pak za Josipa Varvodića (predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza). A glas obaju ovih sportova, jer su olimpijski, vrijedi kao dva glasa.

Krenuli smo od najstarijeg olimpijskog sporta i od Hrvatskoga hrvačkog saveza, kojem već peti mandat predsjeda Vladimir Bregović, bivši gradonačelnik Vrbovca u više mandata. A evo kako nam je on objasnio zašto se svrstao uz predsjednika Hrvatskoga plivačkog saveza Josipa Varvodića.

– U našem savezu mi smo o tomu raspravljali još 15. lipnja odlučivši da je najvažnije pozicionirati naš sport. A svrstali smo se uz tradicionalne i velike olimpijske sportove kao što su svi ekipni sportovi, nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo i odbojka te plivanje. Mislimo da je i hrvanju tu mjesto. Obojica kandidata su iskristalizirana i, uza sve počasti Primorcu, mi smo u tom smislu potporu dali Varvodiću. Nekamo se morate svrstati.

Zašto se ljudi boje?

Zašto se tako malo vodećih ljudi manjih saveza usudi reći za koga će glasovati. Zašto su tako suzdržani? Zbog koga se oni boje glasno reći ono što planiraju učiniti i čije ime će iduće srijede zaokružiti na izbornom listiću Hrvatskoga olimpijskog odbora.

– Boje se reperkusija koje bi mogli imati od pobjedničkog kandidata. Smatram da nije realno očekivati da će kandidat pobjednik zakidati nekoga tko nije glasovao za njega. No, ako se ljudi boje, ja ih razumijem, naročito ako su s njima kontaktirali zaposlenici HOO-a. Naravno da ih je strah. No, mi nemamo osjećaj, pa makar naš kandidat izgubio, da će nas netko zakinuti. Vjerujem da će prevladati kriteriji, a ne čije si ime zaokružio.

Što je poželjnije, javno ili tajno glasovanje, koje je propisano i po Statutu Hrvatskoga olimpijskog odbora?

– Zbog toga što se mnogi boje svoje mišljenje javno reći glasovanje treba biti tajno. To je psihologija mase. Inače, još je pokojni gradonačelnik Bandić rekao jednu veliku istinu u stilu: "Reci kaj trebaš jer ne možeš ti toliko poželjeti koliko ti ja mogu obećati." Previše sam prošao izbora i u svojoj političkoj karijeri da ne bih bio svjestan toga. I zato sam i otišao iz politike. Mene nitko nije pokušavao pritiskati, nagovarati. Jest, bilo je poziva na kavu, obje strane su razgovarale s mojim ljudima, no i oni su im iznosili naš službeni stav.

Zanimljivo je da Bregović svog kandidata nije poznavao.

– Varvodića sam prvi put vidio na predstavljanju programa.

A toj prigodi ovaj Vrbovčanin nazočio je u ulozi predsjednika Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije, u kojoj je ulozi također peti mandat, što će reći da on sam, na određeni način, vrijedi tri glasa. Dva jer dolazi iz olimpijskog sporta, a jedan po županijskoj liniji.

– U ime Hrvatskoga hrvačkog saveza glasovat će Alen Runac, i to je definirano, a ja ću provesti telefonske konzultacije s članovima Izvršnog odbora županijske zajednice.

Ono na čemu će Bregović inzistirati, a već ga vidimo u Vijeću HOO-a ako pobijedi Varvodić, bit će sljedeće:

– Tražit ću da se i u HOO-u radi što manje preko kojekakvih agencija. Pa mi smo Svjetsko prvenstvo u Zagrebu organizirali bez posredničkih agencija i uštedjeli smo na stotine tisuća eura. Imali smo 13 hotela i u svaki smo sami ušli i dogovorili cijenu. Mi smo imali 220 vozača i sve su to bili naši ljudi na dnevnicama, a nije bilo plaćano po autodanu.

A što kaže predstavnik odnosno predsjednik nacionalnog saveza olimpijskog sporta kao što je dizanje utega. Naš je sugovornik predsjednik HDS-a Boško Čavka, koji je najprije iznio osobne razloge zašto će podržati Dragana Primorca:

– Poznajem Dragana još od 70-ih godina prošlog stoljeća jer smo odrasli u istoj ulici, na splitskom Sućidru. Sjećam se i da je sa mnom, kada mu je bilo 15-16 godina, radio u jednom skladištu kamo ga je doveo njegov pokojni otac da si zaradi za džeparac. On je vrijedan čovjek od svojih najmlađih dana pa se dokazao i kao sportaš, znanstvenik i ministar. U svom sportu je osvajao medalje u bivšoj državi za razliku od protukandidata koji je sam izjavio da nije bio sportaš.

Što pak kažu članovi Izvršnog odbora Hrvatskoga dizačkog saveza?

– S njima sam se konzultirao i svi su jednoglasno prihvatili da podržimo Primorčevu kandidaturu. A jedan medij, očito sklon ljudima koji Varvodiću rade kampanju, piše da sam ja to napravio na svoju ruku, a ta odluka postoji od 26. svibnja. To su udbaške metode koje se meni ne sviđaju. Ne sviđa mi se ni pritisak koji se radi na skupštinare pa mi se sve čini da bi druga strana mogla posegnuti i za incidentom, da se Skupština ne održi. S obzirom na razliku u broju potpisa, a Primorac ih je prijavio 40 i više, nije u redu od Varvodića da sve one koji su dali svoj potpis njegovu protukandidatu naziva potencijalnim ljudima bez morala i časti. Jer, ako on računa da će toliko ljudi pretrčati na njegovu stranu, onda ispada da su svi oni svojevrsni prevaranti. Ja vjerujem da su svi ljudi koji su dali svoj potpis kandidatu Primorcu časni ljudi i da ne služi na čast Varvodiću da u svima nama vidi potencijalne prevarante. No, tko zna možda je on okružen takvim ljudima pa o tomu ima iskustva. Istovremeno, ja ne tražim da njegov potpisnici glasuju za Primorca.

Što Boško Čavka, trener olimpijca (Pešalov) koji je Hrvatskoj donio prvo pojedinačno olimpijsko zlato, očekuje od svog kandidata za predsjednika?

– Veću transparentnost u podjeli sredstava, a jedan dio onih koji su stali na stranu Varvodića izravno je sudjelovao u raspodjeli bez jasnih kriterija, pri čemu je proračun kolektivnim sportovima u posljednjih pet godina uvećan od četiri do šest puta. Primjerice, Hrvatski odbojkaški savez je u posljednjih pet godina dobio 15 milijuna eura, a znatnijih rezultata nigdje. Osim toga, nemojte zaboraviti da su od 48 medalja osvojenih na ljetnim izdanjima Olimpijskih igrama pojedinačni sportovi osvojili njih 40.

Svim sportovima jednaka pozornost

Upozorava Čavka još i na ovo:

– Zašto bi državne tvrtke bile sponzori samo određenim savezima, a ne svima. Neka sve te državne tvrtke budu sponzori HOO-u i neka se taj novac onda proporcionalno dijeli. Premda olimpijski sportovi imaju manju prednost, svi sportovi zaslužuju jednaku pozornost. Nama u Hrvatskome dizačkom savezu ne trebaju dva milijuna eura jer ih nemamo gdje potrošiti, ali bismo voljeli da imamo sto tisuća eura više da možemo organizirati kvalitetnije pripreme.

Ono što je Čavka poželio još naglasiti jest sljedeće:

– Dragan Primorac je čovjek koji okuplja, a ne razdvaja, kako u znanosti, biznisu tako i u sportu. Sport bi trebao spajati ljude, a ljudi koji rade za Varvodića počeli su ih razdvajati. Ja gospodina Varvodića poštujem kao liječnika, protiv njega nemam ništa osobno i gledam ga kao sportskog protivnika. Pa ja sam 2004. bio protiv Mateše, kada je na jedvite jade pobijedio svog glavnog tajnika Miočića-Stošića, pa sam mu čestitao rekavši: "Predsjedniče, vi ste sada i moj predsjednik."