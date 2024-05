Toni Tomas doveo do finala Hrvaticu i Britanku i onda gledao njihovu finalnu borbu s tribina

Prvenstvo Europe u tekvondou, održano u Beogradu, okončano je s hrvatskom himnom koja se svirala u čast 17-godišnje Nike Karabatić, najnovije prvakinje Starog kontinenta u kategoriji do 57 kilograma.

O kakvom je talentu riječ splitska je tinejdžerica pokazala osvajajući naslove prvakinje Europe u kadetskoj, juniorskoj ali i mlađeseniorskoj konkurenciji, onoj do 21 godine. No, već na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a tada joj je bilo samo 16, pokazala je da i sa tako malo godina ima što reći u seniorskoj konkurenciji. Na tom velikom natjecanju Niku je zaustavila kasnija svjetska prvakinja, Iranka Nahid Kiani.

- Bila mi je to velika škola iz koje sam izvukla maksimum - kazala nam je Nika kojoj se, ovom prigodom, prepriječila dvostruka olimpijska pobjednica Jade Jones.

A riječ je o velikoj sportašici je mladoj Splićanki bila veliki uzor u njenim osmoškolskim danima.

- Ja sam u osnovnoj školi o Jade pisala sastave više puta, kada god bih mogla pisala bih o Jade - kazala nam je mlađahna članica Marjana koja se ovaj nije dala smesti veličinom suparnice.

- Ja sam respekt prema Jade uspjela dozirati.

A to je bio slučaj i s četvrtfinalnom i polufinalnom borbom u kojima je blistala sjajem buduće velike šampionke. Za medalju je Nika morala pobijediti iskusnu Turkinju Hatice Kubra Ilgun i učinila je to tako da je treću, odlučujuću rundu (nakon 8:5 i 3:7 u prve dvije), dobila s 11:0.

No, nova velika hrvatska sportska nada nije se zadovoljila broncom već je u polufinalu doslovce pregazila aktualnu svjetsku prvakinju, Mađaricu Luanu Marton (11:2, 16:4).

Uslijedio je finale protiv velike Jade Jones u kojem je, samo u prvoj, rundi Nika iskazala suparnici odveć strahopoštovanja (5:12). A kada se opustila, Nika je sljedeće dvije runde dobila uvjerljivo. Drugu s 8:2 a treću, koja je prekinuta zbog pet opomena za Britanku, kod rezultata 10:2.

- U klubu i reprezentaciji jako se dobro i puno radi, imamo dobar tim oko sebe a na nama je samo da radimo, da se trudimo i vjerujemo u svoje trenere. Baš sam ponosna na sebe. Nisam još svega svjesna ali sam presretna - kazala je Nika koju u finalu nije vodio isti trener koji ju je doveo do finala.

A to je pak posebna priča, valjda jedinstvena u povijesti ovog sporta u Europi. A nezapamćeni kuriozitet je u tome da je jedan trener doveo dvije sportašice do finala iste kategorije. A taj velemajstor je hrvatski izbornik Toni Tomas koji već neko vrijeme trenira i dvostruku olimpijsku pobjednicu Jade Jones koja je u Split došla po znanje za koje vjeruje da joj može donijeti drugo olimpijsko zlato.

- Posvećen sam objema sportašicama. Obje su vrijedne i radne a ja nisam htio raditi nikakvu razliku. Ispalo je tako, Nika je mlađa i pobijedila je.

A dogodilo se ono što nam je Tomas, sjedeći na novinarskoj tribini, kazao prije te borbe:

- Ako ne bude odveć respektirala Jade, pobijedit će Nika. Osim toga, Niku će voditi Šišo kojeg jako dobro poznaje a Jade će voditi trener s kojim dosad nije radila.

A Niki, kazat će ona, nije bilo nimalo čudno što Tonija, koji ju je vodio do finala, odjednom nema.

- Ja sam sa Šišom od malih nogu i s njim imam jako dobru kemiju kao i s Tonijem za kojeg sam razumjela zašto me nije mogao voditi u finalu.

A Veljku Lauri, popularnom Šiši, ovaj će finale zacijelo ostati u dugom i lijepom sjećanju.

- Lijepo je kada se jedna mlada sportašica tako suprotstavi jednoj od najvećih ako ne i najvećoj tekvondašici svih vremena. U prvoj rundi je Nika iz previše respekta stajala daleko od Jade pa sam joj rekao da mora doći bliže, da si mora vjerovati. I tu se oslobodila i preokrenula borbu.

A to kako je Tomas ove nedjelje miksao odore priča je za sebe. Trčao bi s jednog borilišta, brzo bi skinuo hrvatsku majicu i akreditaciju ili obratno i odjurio na drugo borilište. A tako je bilo i za vrijeme polufinala. Najprije je u finale plasirao Jones a onda se preselio na susjedno borilište i uveo u finale i Niku za okršaj dive i njene 14 godina mlađe nasljednice koji će se pamtiti.

A on je završio tako da je Jones podigla ruku mladoj pobjednici. Bio je to čin fernese ali i zahvalnosti za sve one sparinge koje će, do početka Olimpijskih igara, Jade odraditi s Nikom koje, nažalost, u Parizu neće biti.

No, ondje će, kao trener Jade Jones, biti Toni Tomas koji od 1. svibnja više nije na plaći Hrvatskog olimpijskog odbora pa u hrvatskoj reprezentaciji zapravo volontira.