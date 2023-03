Hrvatska reprezentacija pala na 25. mjesto, ovisimo i o tome hoće li Rusija biti pomilovana

Na novoj Fibinoj rang-ljestvici nema bitnih promjena u vrhu. Španjolska je i dalje prva, SAD ostaje drugi, a Australija drži treće mjesto. U top 20 došlo je samo do jedne promjene, a to je da je u to društvo ušao Portoriko pomaknuvši se s 21. na 20. mjesto. Nažalost, Hrvatska je skliznula za dva mjesta pa je sada 25., no to nam još uvijek ostavlja nadu za pravo igranja u olimpijskim pretkvalifikacijama, ali samo pod uvjetom da Fiba ne pomiluje Rusiju.

Jer, ako se to dogodi, a takvu mogućnost najavio je glavni tajnik Fibe Grk Andreas Zagklis, onda bi Turska (koja je 16.) i Rusija igrale ovoljetne olimpijske pretkvalifikacije, a ne Hrvatska. O suspenziji Rusije i Bjelorusije odlučivat će se krajem travnja, na sastanku Fibina Izvršnog odbora.

Ako Fiba izglasa "amnestiju" za ove dvije zemlje, bit će zanimljivo vidjeti kako će na to reagirati Međunarodni olimpijski odbor koji je stava da zabrana nastupanja pod zastavom i himnom treba ostati na snazi sve dok traje ruska agresija, a tom ratu zasad se ne vidi kraja. A košarka je timski sport i koncept neutralnih sportaša tu je teže primjenjiv nego u pojedinačnim sportovima.

Samo jedno mjesto ispred Hrvatske nalazi se Finska koja nas je u posljednjih deset mjeseci pobijedila triput, no Finci su se plasirali na SP pa stoga ne moraju igrati olimpijske pretkvalifikacije.