Dinamo dobio poruku od Uefe za Bad Blue Boyse, a odnosi se na rizično putovanje u Srbiju

Pred zagrebačkim Dinamom je utakmica 2. kola Europske lige, u kojoj će plavi gostovati u Srbiji, preciznije u Bačkoj Topoli, te igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva.
U četvrtak 2. listopada, od 21 sat, izraelski Maccabi je domaćin Dinamu. Izraelci su u toj utakmici domaćin u Bačkoj Topoli, pa je Uefa donijela preporuku, koju je Dinamo prenio svojim navijačima.
- GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.
- GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.

Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s UEFA-inim pravilnicima i procedurama - objavili su iz Dinama.
