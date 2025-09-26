Naši Portali
STIGLA ODLUKA

Dinamo dobio poruku od Uefe za Bad Blue Boyse, a odnosi se na rizično putovanje u Srbiju

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 17:07

Izraelci su u toj utakmici domaćin u Bačkoj Topoli, pa je Uefa donijela preporuku, koju je Dinamo prenio svojim navijačima.

Pred zagrebačkim Dinamom je utakmica 2. kola Europske lige, u kojoj će plavi gostovati u Srbiji, preciznije u Bačkoj Topoli, te igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva.

U četvrtak 2. listopada, od 21 sat, izraelski Maccabi je domaćin Dinamu. Izraelci su u toj utakmici domaćin u Bačkoj Topoli, pa je Uefa donijela preporuku, koju je Dinamo prenio svojim navijačima.

- GNK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.

Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s UEFA-inim pravilnicima i procedurama - objavili su iz Dinama. 

Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti
Komentara 2

Pogledaj Sve
DA
dallas1974
17:29 26.09.2025.

Kreće li ona skupina "Atenjana" na novi "Erasmus" u Srbiju? (Pitam za prijatelja)

DA
dallas1974
17:23 26.09.2025.

Pa zar već nije objavljeno da je 1000000% sigurno da UEFA izbacuje Izraelske klubove iz natjecanja?

