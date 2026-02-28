Naši Portali
POSJET PREDSJEDNIKA GRUZIJI

Picula o Milanovićevoj posjeti Gruziji: 'Ja nemam nimalo razumijevanja za takvu vanjskopolitičku orijentaciju'

Autor
Tomislav Krasnec
28.02.2026.
u 06:28

Mihael Zmajlović kaže da je on bio u OESS-ovoj promatračkoj misiji na spornim gruzijskim izborima te da je krajnje vrijeme za realističniji pristup Tbilisiju, kakav ima i Milanović

Nakon nedavnog posjeta predsjednika Zorana Milanovića Gruziji i ovotjedne njegove izjave da je Gruzija "plamen demokracije" te da nisu u pravu oni u Europskoj uniji koji kritiziraju vlasti u toj zemlji zbog progona političkih zatvorenika i sumnji u regularnost izbora, razgovarali smo s dvojicom upućenih SDP-ovih zastupnika, jednim iz Hrvatskog sabora, drugim iz Europskog parlamenta. Mihael Zmajlović, saborski zastupnik SDP-a, bio je jedan od međunarodnih promatrača u OESS-ovoj misiji tijekom parlamentarnih izbora 2024., na kojima je pobijedila stranka Gruzijski san, a na kojima je izvješće OESS-a zabilježilo niz neregularnosti. – Kao voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora koji je izravno na terenu nadzirao posljednje parlamentarne izbore u Gruziji te nakon iscrpnih rasprava na zimskom zasjedanju OESS-a u Beču, smatram da je krajnje vrijeme za realističniji pristup Tbilisiju.

MA
Marioooo
06:37 28.02.2026.

Tonino je pametan i iskren političar. Milanović je tašt i više misli o sebi nego o ovom narodu. Zapravo nemogu se sjetiti baš nikakvo njegovog konkretnog rezultata kao predsjednika, a niti kao premijera. Jedva čekam da dobijemo novog predsjednika.

