Stiže i peti vratar

Tko je višak u Zagrebu? Sada je to jasno, neće biti mjesta za sve

rukomet
RK Zagreb
Autor
Damir Mrvec
19.11.2025.
u 07:00

Uprava rukometnog kluba Zagreb i Urh Kastelic potpisali su ugovor na razdoblje od dvije godine. Bit će zanimljivo vidjeti koji će od četiri vratara, koliko ih Zagreb trenutačno ima, morati otići na kraju sezone. Podsjetimo se, za Zagreb brane Suljević, Grbavac, Matošević i Meštrić.

Rukometaši Zagreba danas u Areni (18.45 sati) u susretu 8. kola elitne skupine Lige prvaka dočekuju Magdeburg, europskog prvaka. Zagreb do sada ima svih sedam poraza, a Magdeburg ima svih sedam pobjeda. No taj je klub i lani došao u Zagreb kao favorit pa je izgubio.

Povratak nakon šest godina

Nakon što su doveli Sandra Meštrića, Zagreb je u svoje redove uvrstio još jednog kvalitetnog vratara. Naime, uprava kluba dogovorila je suradnju sa slovenskim vratarom Urhom Kastelicom. Ovaj 29-godišnji osvajač brončane medalje sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj nastupao je za Zagreb od 2017. do 2019. godine, nakon čega je odlučio zaigrati u najjačoj ligi svijeta – njemačkoj Bundesligi. U proteklih šest godina Urh je branio boje Frisch Auf Göppingena (2019./2022.) kao i Lemga (2022./2025.). Ugovor s najtrofejnijim hrvatskim sportskim kolektivom potpisan je na razdoblje od dvije godine, a Urh će se našoj ekipi priključiti na početku priprema za sezonu 2026/ 2027.

– Povratak u Zagreb mnogo mi znači jer sam ovdje kao mladi vratar proveo dvije sjajne godine. Zagreb mi je pomogao da se razvijem kao golman i kao čovjek i osjećam veliku zahvalnost prema ovom gradu i klubu. Osjećam se kao da se vraćam kući, jer Zagreb nije daleko od mog rodnog sela Drnova. Samo me lijepe uspomenu vežu za prvi boravak u Zagrebu i istinski sam zahvalan što su mi ljudi u Zagrebu kao klincu odlučili pokloniti svoje povjerenje. Najviše mi znače prijateljstva koja sam tada stvorio, a s osmijehom na licu se uvijek rado prisjećam pobjeda u Ligi prvaka nad Flensburgom, RN Lowenom ili Nantesom. Također, bili smo vrlo uspješni i u SEHA ligi pa mi je i to razdoblje u odličnom sjećanju. Blizina mog rodnog kraja sigurno je presudila da se vratim. Postojala je opcija i ostanka u Njemačkoj, ali s obitelji sam donio odluku da nam je u ovom trenutku važnije biti blizu doma. Što se rukometnog dijela tiče, znam što me čeka. Zagreb je sjajno posložen klub, pruža igraču odlične uvjete i na nama je da to maksimalno iskoristimo i budemo pravi na terenu. Svoju ulogu danas vidim drugačije u odnosu na onu prije sedam godina. Tada sam bio mladić i tek sam skupljao prva rukometna iskustva, a sada ću svojim savjetom i iskustvom sigurno moći pomoći i drugim suigračima onako kako su nekada stariji pomagali meni. U igračkom kadru nije ostao nitko iz te ekipe, ali veseli me opet vidjeti dobro znana lica Damira Bičanića koji je sada sportski direktor i Ariana Jovića koji danas trenira vratare – istaknuo je Kastelic.

Netko će biti višak

Uprava rukometnog kluba Zagreb i Urh Kastelic potpisali su ugovor na razdoblje od dvije godine. Bit će zanimljivo vidjeti koji će od četiri vratara, koliko ih Zagreb trenutačno ima, morati otići na kraju sezone. Podsjetimo se, za Zagreb brane Suljević, Grbavac, Matošević i Meštrić.
