'Imam velike ogrebotine po vratu. Jako me peče. Ali, danas se moram pojaviti na pripremama reprezentacije'

Rukometašice Lokomotive plasirale su se u skupinu Europske lige. U uzvratu su pobijedile švicarsku Amicitiju s 26:25 i s ukupno plus sedam plasirale se u jednu od skupina Europske lige, što znači da će u drugom dijelu sezone imati najmanje šest jakih utakmica. Nakon plus šest iz prve utakmice (28:22) lokosice nisu igrale punim gasom u uzvratu, koji je kao i prva utakmica, odigran u dvorani Jelkovec.

Čak 11 sedmeraca

Nakon početne neizvjesnosti lokosice su došle do prednosti od pet pogodaka (12:7) i tu razliku održavale su sve do 45. minute, kada su Švicarke došle na samo minus jedan (19:20). Zagrebački sastav do prve veće prednosti došao je u trenutku kada je Tea Pijević počela braniti. Naime, prvu obranu upisala je tek u 14. minuti, a na kraju ih je nabrojila deset.

– Nakon prvog poluvremena bilo je jasno da smo mi ti koji idu dalje. Malo su nas poremetili talijanski suci, koji su nepotrebno zviždali. Dosudili su čak 11 sedmeraca protiv nas, što je nerealno. Nisu u dosta slučajeva puštali prednost pa su umjesto pogotka dosuđivali deveterce. U drugom poluvremenu Švicarke su nas dostigle, ali ni u jednom trenutku naša pobjeda nije bila upitna. Čak sam na kraju dao i priliku igračicama s klupe – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Stanka zbog reprezentacije dobro će vam doći jer imate puno ozlijeđenih igračica?

– Istina. Protiv Amicitije igrali smo bez naših strankinja, a najviše mi je nedostajala Vrunek, koja je prvi dio sezone odigrala jako dobro. Vjerujem da će se sve one vratiti do siječnja sljedeće godine, kada počinje drugi dio sezone. Uglavnom sve ciljeve u ovoj polusezoni smo ispunili. U domaćem prvenstvu nismo izgubili nijednu utakmicu, bili smo uvjerljivi u svim utakmicama. Jasno, nismo igrali s Podravkom pa to tako ispada. Plasirali smo se Europsku ligu, što je bio glavni cilj ove polusezone – zaključio je Ivandija.

Ždrijeb za skupine Europske lige bit će u utorak, 18. studenoga u Beču. Lakih suparnica više nema. Moguće suparnice su norveški Larvik, njemački Oldenburg, koji je izbacio našu Dalmatinku, danski sastav Elite, Blomberg Viborg, Rapid iz Bukurešta, mađarski Estergomu, poljski sastav Zaglebie, francuski Chambray...

– Voljela bih da u skupini dobijemo neki od skandinavskih sastava – rekla je Ana Malec, koja će imati lijepu uspomenu na utakmice protiv Amicitije.

– Imam velike ogrebotine po vratu. Jako me peče. Ali, tko te pita, danas se moram pojaviti na pripremama reprezentacije. Pokušat ću izboriti mjesto u sastavu za odlazak na Svjetsko prvenstvo – rekla je Malec.

Utakmica je bila dosta teža od one prve?

– Tako ispada, ali kontrolirali smo rezultat cijelo vrijeme. Možda su suci bili "krivi" što nismo uvjerljivije pobijedili – istaknula je Malec.

U sastavu Lokomotive najefikasnije su bile Paula Posavec s osam, Ana Malec s pet te Lara Burić i Tara Đelekovčan s po četiri pogotka. Tea Pijević imala je deset obrana.

A sad reprezentacija

Uz Anu Malec iz Lokomotive danas će na pripreme s reprezentacijom Lara Burić, Iva Zrilić, Ema Balaško i Lea Zetović. Nakon okupljanja u Zagrebu reprezentacija odlazi u Poreč, gdje će se pripremati za Svjetsko prvenstvo. U okviru priprema naše rukometašice odigrat će Croatia kup. Tako će 21. studenoga igrati protiv Senegala, a 23. studenoga protiv Poljske. Podsjetimo da su već nekoliko mjeseci izvan terena kapetanica Katarina Ježić, Mia Brkić, Klara Birtić, a od prošlog vikenda Josipa Mamić, ali i mlada Kala Kosovac, za koju je prvi dio sezone završen. Nakon dva kvalifikacijska susreta za EHF EURO 2026., od reprezentacije se oprostila Ana Debelić. Previše je to izostanaka i za mnogo kvalitetnije selekcije, a kamoli za Hrvatsku. Prvi put u reprezentaciji je tako Lana Jurina, članica varaždinske Koke. Posebno kritično mjesto je ono kružne napadačice, a samim time i najvažnijih mjesta u obrani. Tu su za sada iskusna Sara Šenvald, koju u posljednje vrijeme opet muče leđa, ali stisnut će zube, te dvije jako mlade igračice koje tek skupljaju seniorsko iskustvo, Veronika Babara i Ema Balaško.